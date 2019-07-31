Фото: пресс-служба Минлесхоза В Башкирии тушение лесного пожара на площади 76 га осложняется порывистым ветром Фото: пресс-служба Минлесхоза

УФА, 31 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Зилаирском районе Башкирии продолжается тушение лесного пожара, площадь которого за сутки увеличилась до 76 гектаров.

Как подчеркнули в пресс-службе Минлесхоза республики, из-за порывистого ветра, достигающего 18 метров в секунду, локализация лесного пожара осложняется. Лес горит в труднодоступной горной местности, что усложняет применение тяжелой противопожарной техники.

По предварительным данным, причиной пожара на территории лесного фонда в Зилаирском районе, стал переход огня с земель иных категорий.

В работах по тушению пожара на территории Юлдыбаевского участкового лесничества задействованы 82 человека и 30 единиц техники. Угрозы для населенных пунктов нет.

На месте для координации работ по тушению огня находится министр лесного хозяйства Башкирии Марат Шарафутдинов.

Кроме того, сегодня при проведении авиационной разведки по маршруту Уфа-Инзер-Авзян-Бурзян-Кананикольск-Зилаир общей протяженностью 888 километров обнаружен еще один лесной пожар на территории Кананикольского лесничества на площади 4 гектара.

На место ЧП направлены силы и средства лесничества и пожарно-химической станции.

Лесопожарная ситуация находится под контролем, сил и средств для тушения достаточно, добавили в министерстве.