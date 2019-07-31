В Башкортостане начнут работать мобильные технопарки

УФА, 31 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии начнут работать три мобильных технопарка «Кванториум Башкортостана».

Мобильный технопарк «Кванториум Башкортостана» – детский технопарк «Кванториум», созданный на базе перевозной автомобильной станции, там будут обучать детей программам инженерной направленности, а также преподавателей школ и кружков.

«Дети из сельских районов республики, в которых нет учреждений дополнительного образования технического профиля, получат возможность получать дополнительное образование по программам естественно-научной и технической направленностей за счет средств республиканского бюджета. Более 1000 школьников в год будут обучаться на инновационном высокотехнологичном оборудовании на уроках «Технологии» и занятиях по техническому творчеству, более 3000 детей будут вовлечены в мероприятия, проводимые с участием мобильного технопарка «Кванториум Башкортостана»», — сообщили в пресс-службе регионального Минобра.

Также с помощью мобильного технопарка будут проводиться выставки, мастер-классы, тематические праздники и другие мероприятия с детьми в отдаленных уголках республики.

С 2020 по 2022 год планируется создать и ввести в эксплуатацию три мобильных технопарка «Кванториум Башкортостана».

Ученики смогут самостоятельно выбрать занятия для работы технопарке.

Мобильный технопарк «Кванториум Башкортостана» будет проводить уроки технологии, мастер-классы с детьми весь год на базе образовательных организаций в отдаленных районах республики по специальному графику, в летний период – профильные смены на базе летних оздоровительных лагерей, лагерей дневного пребывания.

Мобильный технопарк «Кванториум Башкортостана» будет представлять собой передвижной комплекс, оснащенный высокотехнологичным оборудованием для занятий. Мобильный технопарк «Кванториум» состоит из пассажирского микроавтобуса и прицепного вагона.