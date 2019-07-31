В Башкирии собирают «Рюкзак для друга» пострадавшим от наводнения в Иркутской области

УФА, 31 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

До 15 августа «Российское движение школьников» проводит акцию «Рюкзак для друга». Дети из разных регионов страны, включая Башкирию, поделятся школьными принадлежностями с ребятами из Тулуна Иркутской области.

30 крупнейших городов страны, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Уфа, Казань, Нижний Новгород, Омск, Ростов-на-Дону, Пермь, Волгоград, Красноярск, Кемерово, Хабаровск, Благовещенск, Ярославль, Чебоксары, поддержали акцию. В этих городах организованы пункты приема школьных принадлежностей.

В Уфе пункт сбора гуманитарной помощи для детей, пострадавших от наводнения, находится в здании организации «Пионеры Башкортостана» по адресу: ул. Комсомольская, 21. Ручки и карандаши, ластики и линейки, альбомы и тетрадки, краски и пластилин, пеналы и, конечно же, рюкзаки — в пункты приема можно принести любые канцелярские принадлежности и школьные товары.

В свою очередь, «Российские железные дороги» помогут доставить посылки в Тулун. Здесь их получит Всероссийский студенческий корпус спасателей, который помогает затопленному городу с конца июня.

1 сентября более 1,6 тысячи школьников, чьи семьи пострадали от наводнения, отправятся в класс с подарками от друзей со всех концов страны.

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» создана указом Президента РФ Владимира Путина в октябре 2015 года.

Главные цели организации — совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности. «Российское движение школьников» насчитывает сейчас в своем составе порядка 450 тысяч человек.

Напомним, в конце июня сильные дожди в Приангарье привели к подъему рек. Режим ЧС был объявлен в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском.

В зону бедствия попали 110 населенных пунктов, всего с 25 июня было подтоплено более 10 тысяч жилых домов. Погибли 25 человек, семеро числятся пропавшими без вести.

Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.

В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка.