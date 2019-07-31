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В Башкирии прогнозируются прохладная погода и дожди, местами сильные

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Башкирии прогнозируются прохладная погода и дожди, местами сильные Фото: Валерий Шахов

УФА, 31 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В ближайшие дни в Башкирии будет прохладная дождливая погода.

По информации Башгидромета, 1 августа прогнозируются дожди, местами сильные, ночью по северо-западу небольшие, грозы. Ветер западный, с переходом на северный умеренный, днем порывы до сильного.

Температура воздуха ночью +9°, +14°, днем +11°,+16°, по востоку до +20°.

2 августа также ожидаются дожди, местами сильные, днем по юго-западу небольшие. Ветер северо-западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью +7°, +12°, днем +12°,+17°.

Теги: погода
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