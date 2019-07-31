В Башкирии прогнозируются прохладная погода и дожди, местами сильные
В Башкирии прогнозируются прохладная погода и дожди, местами сильные Фото: Валерий Шахов
УФА, 31 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.
В ближайшие дни в Башкирии будет прохладная дождливая погода.
По информации Башгидромета, 1 августа прогнозируются дожди, местами сильные, ночью по северо-западу небольшие, грозы. Ветер западный, с переходом на северный умеренный, днем порывы до сильного.
Температура воздуха ночью +9°, +14°, днем +11°,+16°, по востоку до +20°.
2 августа также ожидаются дожди, местами сильные, днем по юго-западу небольшие. Ветер северо-западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью +7°, +12°, днем +12°,+17°.