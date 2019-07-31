Фото: ИА «Башинформ» Башкирия в федеральных СМИ: «Уфа» ведет переговоры, дело о гибели пчел, смерть на полигоне Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 31 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Эксперты допустили второй тур выборов губернаторов в пяти регионах России.

О выборах: прогнозы, ошибки, второй тур. Как сообщил INTERFAX.RU со ссылкой на прогнозы экспертов сети «Давыдов. Индекс», «в сентябре в Астраханской, Волгоградской, Вологодской и Сахалинской областях, а также в Республике Алтай возможен второй тур выборов, поскольку действующие главы регионов могут набрать меньше 50% в первом». При этом «врио главы Башкирии Радию Хабирову аналитики прогнозируют 68% в первом туре, руководителю Забайкалья Александр Осипову — 66%, курскому губернатору Роману Старовойту — 61%», говорится в сообщении. Как объяснил руководитель проекта Леонид Давыдов, «если команды основных кандидатов не сделают ошибок, то и вторых туров не будет». «Прогноз основан на оценках участников экспертного рынка, в том числе из регионов, аналогичная методика себя оправдала перед думскими выборами в 2016 году», — добавил он.

Дело о гибели пчел. В регионах России начались судебные процессы в связи с массовой гибелью пчел. Об этом передает ТАСС. «Надзорные и правоохранительные органы дадут оценку действию или бездействию должностных лиц или хозяйствующих субъектов», — рассказал представитель Минсельхоза РФ. Ранее в нескольких регионах, в том числе в Башкирии, были зафиксированы случаи массовой гибели пчел, причиной которой, по мнению экспертов, стало использование на полях химикатов. «В 25 регионах погибло 39,6 тыс. пчелосемей, что составляет 1,3% от их общего количества в стране», — говорится в сообщении и отмечается, что «в ряде субъектов принято решение о различных формах компенсации потерь пчеловодов. В частности, в Липецкой и Курской областях будет произведено возмещение ущерба, причиненного владельцам пасек. В Республике Башкортостан в рамках региональной программы поддержки предусмотрено субсидирование затрат до 50% на приобретение пчелиных пакетов и пчеловодного инвентаря», информировал ТАСС.

«Одной из возможных причин массовой гибели пчёл могло стать неправильное использование пестицидов и агрохимикатов, сообщили в Минсельхозе, — продолжает тему портал News.ru — Например, поля могли обрабатываться днём без предупреждения пчеловодов. Также аграрии могли перейти на более опасные для насекомых химикаты».

«Почему вы помогаете людям не в России, а в Центральной Америке?» На этот вопрос отвечает «Независимая газета» в материале, рассказывающем о клинике в далекой гватемальской деревне, которую открыли волонтеры. «В деревне Чуинахтахуюп в Гватемале есть флагшток, и горный ветер полощет в небе российский триколор. А под ним маленькое здание клиники Health&Help», — пишут в газете и отмечают, что проект создан двумя девушками из Уфы — Викторией Валиковой и Кариной Башаровой. Построена клиника усилиями волонтеров и спонсоров со всего мира, но главные строители, прорабы, логисты – из России. В клинике работают врачи-волонтеры. Гватемальская деревня – это домики, разбросанные по вершинам гор и холмов на очень обширной территории, поэтому клиника, в которую приезжают даже из городов за три-четыре часа пути, стала центром социальной жизни. Как говорят сами пациенты, «в Чуинахтахуюп они едут «за отношением». Доехать до клиники волонтеру из России – в лучшем случае двое суток. В издании отмечают, что самый частый вопрос к проекту звучит как претензия: «Почему вы помогаете людям не в России, а в Центральной Америке?» Каждый отвечает на этот вопрос по-своему: основатели проекта Виктория Валикова и Карина Башарова, архитекторы, врачи. «Нет человека, который был бы как остров, сам по себе, каждый человек есть часть материка, часть суши», — отвечают на этот вопрос в газете словами английского поэта Джона Донна, — «и тогда ни к чему делать различие между рыбаками Никарагуа и охотниками Сибири».

Отказали в возврате лицензии. «Акционер уфимского «Роскомснаббанка» и глава правления Флюр Галлямов не смог добиться возврата лицензии, отозванной 7 марта 2019 года, — передаёт ИА REGNUM. — Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска к Центробанку России, в котором Галлямов и ещё один акционер требовали признать решение регулятора незаконным». В агентстве напомнили, что «небольшой банк из Башкирии, крупным акционером которого является фирма уфимского бизнесмена Фаннура Нургалиева ООО Финансовая корпорация «БКСБ», лишился лицензии в марте. Причиной аннулирования послужила неспособность банка исполнять свои задачи. Позднее временная администрация обнаружила в банке признаки вывода активов. Материалы проверки были направлены в правоохранительные органы».

Смерть на полигоне. В Свердловской области на военном полигоне погиб солдат-срочник из Башкирии, сообщил «Росбалт». По информации Минобороны, водитель-электрик погиб во время занятий на полигоне от удара током «в результате нарушения требований безопасности при эксплуатации специальной военной техники», говорится в сообщении. Как передает издание, «родственникам 20-летнего срочника по телефону сообщили, что он коснулся радиостанции на базе автомобиля «Урал». Отмечается также, что «в день, когда молодой человек умер, недалеко от места службы в Екатеринбурге находилась его тетя. В военной части женщине вначале сказали, что срочник погиб от удара током, но через пару минут версия изменилась». «Политрук говорит, у него сердечная недостаточность, якобы его нашли в траве», — рассказала родственница погибшего солдата. Результаты экспертизы будут готовы через месяц.

Собака напала на ребенка. В башкирском Стерлитамаке 3-летняя девочка попала в больницу после нападения собаки. Об этом передали на НТВ. В сюжете говорится, что «американский питбультерьер вцепился в ребенка прямо во дворе. Инцидент сняли на видео очевидцы. На кадрах видно, что собака была без поводка и намордника». «Спустя несколько часов к владельцу собаки пришли полицейские, но после разговора он снова вышел с собакой на улицу без намордника и привязал ее к столбу на детской площадке», — рассказали на телеканале.

«Инцидент произошел 29 июля в Стерлитамаке на улице Дружбы. Стаффордширский терьер мертвой хваткой вцепился в ребенка, его было сложно оттащить даже хозяину, который в тот момент находился рядом. На кадрах видно, что собака с яростью нападает даже на хозяина», — передали об этом на РЕН ТВ, отметив, что родители пострадавшей написали заявление в полицию.

«Уфа» ведет переговоры по игрокам. Как стало известно «Матч ТВ», ФК «Уфа» заинтересован в услугах 20-летнего вратаря «Нижнего Новгорода» и юношеской сборной России Николая Сысуева. «Клуб из Башкирии уже сделал официальное предложение волжанам, но клубы пока не могут договориться по сумме компенсации», — сообщили на телеканале, добавив, что также «Уфа» ведет переговоры с «Торпедо» о приобретении 21-летнего крайнего защитника Ильи Самошникова. По данным спортканала, «вероятность перехода Самошникова в «Уфу» уже в это трансферное окно выше, чем Сысуева».