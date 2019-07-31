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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Пассажиропоток аэропорта Уфа вырос на восемь процентов за полгода

ОБЩЕСТВО

УФА, 31 июл 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Аэропорт «Уфа» в первом полугодии обслужил более 1,6 млн человек, рост пассажиропотока составил восемь процентов, сообщает пресс-служба уфимского авиаузла.Число самолетовылетов за этот период времени увеличилось на пять процентов. Общая регулярность полетов повысилась на 1,8 процента и составила 92,7 процента.

По итогам второго квартала аэропорт «Уфа» обслужил 919,6 тыс. человек, что больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 9%. В частности, перевозки на внутренних рейсах выросли на 11 процентов, международные перевозки продемонстрировали рост на два процента.

Самыми востребованными международными направлениями во втором квартале стали Анталья, Даламан и Санья, среди внутрироссийских направлений – Москва, Санкт-Петербург и Нижневартовск.

Лидерами по количеству перевезенных пассажиров являются авиакомпании Utair, «Аэрофлот» и S7 Airlines.

Напомним, по итогам 2018 года пассажиропоток аэропорта «Уфа» достиг рекордного уровня — 3,241 млн пассажиров.

В этом году предприятие прогнозирует сопоставимые показатели.

Теги: аэропорт «Уфа»
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