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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии семьям погибших дорожных рабочих окажут помощь

ОБЩЕСТВО
Фото: УГИБДД МВД по РБ

В Башкирии семьям погибших дорожных рабочих окажут помощь Фото: УГИБДД МВД по РБ

УФА, 31 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Семьям дорожных рабочих, погибших в ДТП 13 июля, будет оказана помощь, сообщили в Гострансе Башкирии. Несчастный случай произошел на 112-м километре оренбургской трассы в Стерлитамакском районе: бензовоз Volvo выехал на полосу, где наносилась разметка, врезался в «буханку» УАЗ бригады, и сбил людей. Четверо рабочих погибли на месте, троих госпитализировали с травмами.

Один из погибших был сотрудником сотрудником ООО «Дортрансстрой», остальные работали в ООО «Дорлайн Инжиниринг». Предприятия взяли на себя транспортировку и погребение тел. Родственникам выплатят зарплату дорожников и моральную компенсацию. До середины августа ожидаются выплаты из Фонда социального страхования, проинформировали в комитете.

Теги: дтп, компенсации
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