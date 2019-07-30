Фото: Башнефть В Башкирии впервые прошел финал смотр-конкурса НК «Роснефть» «Лучший по профессии» Фото: Башнефть

УФА, 30 июл 2019. /ИА «Башинформ», Камиль Хасанов/.

Республика Башкортостан впервые принимала финал конкурса «Лучший по профессии» – смотра представителей рабочих и инженерно-технических специальностей компании и ее дочерних обществ. На одиннадцати площадках АНК «Башнефть» в Уфе, Уфимском и Кармаскалинском районах встретились более тысячи человек – сотрудники более чем ста дочерних организаций ПАО «НК «Роснефть». Жюри предстояло определить лучших профессионалов в каждой из 28 номинаций.

Площадки соревнований были самыми разными – от цехов нефтеперерабатывающих заводов до АЗС, столь же разнообразными оказались задания, которые предстояло выполнить «роснефтевцам», приехавшим со всей страны – от Южно-Сахалинска до Мурманска. Для них эти соревнования стали возможностью не только продемонстрировать свои умения, но и знакомиться, общаться, поддерживать друг друга.

После теоретических заданий – ответов на 40 вопросов теста на знание регламентов и правил, – каждому специалисту предстояло пройти свое испытание. Так, товарные операторы рассчитывали массу нефти в резервуарах Уфимского цеха подготовки и перекачки нефти «Сергеевка», машинисты заменяли сальниковую набивку на работающих технологических насосах. Правда, на всякий случай нефть в них была заменена водой. Так же – из соображений безопасности – бензовозы, на которых водители демонстрировали свои навыки, вышли на соревнование пустыми.

Для каждого специалиста была смоделирована та ситуация, с которой предстоит сталкиваться достаточно часто: именно такие операции должны выполняться четко и отработано, чтобы исключить нештатные ситуации при повседневной работе. Но это не значит, что сотрудников не готовят к четким и слаженным действиям на случай ЧП: в рамках учебных заданий соревнований участники спасали жизнь коллеге, «получившему» удар током, и тушили «пожар» на подстанции.

В рамках каждого из трех дивизионов в числе победителей оказались представители подразделений АНК «Башнефть». В частности, в дивизионе «Нефтегазодобыча» по три призовых места получили представители «Башнефть-Добыча». В номинации «Оператор технологических установок» (направление «Нефтепереработка») все три призовых места распределились между уфимцами – сотрудниками «Башнефть-УНПЗ», «Уфаоргсинтез» и «Башнефть-Уфанефтехим». Рекордсменами в рамках направления «Нефтепродуктообеспечение» стали сотрудники предприятий «Башнефть-Розница» и «РН-Москва», получившие по пять призовых мест в семи номинациях.

«Мне предстояло очистить внутреннюю полость трубопровода, – рассказал о своем задании трубопроводчик Азат Хазиев из НГДУ «Туймазынефть», ставший первым в своей дисциплине. – Я уложился в положенное время и не допустил нарушений, но все равно, конечно, очень волновался, ведь я представляю на этих соревнованиях республику и «Башнефть-Добычу», поэтому обязан был выступить достойно».

Победителей поздравили на торжественной церемонии на «ВДНХ-Экспо» в Уфе. Награды лучшим сотрудникам вручили вице-президент ПАО «НК «Роснефть» Аврил Конрой и руководитель аппарата ПАО АНК «Башнефть» Василий Никонов.

Смотр-конкурс «Лучший про профессии» проводится нефтяной компанией «Роснефть» в пятнадцатый раз. АНК «Башнефть» входит в ПАО «НК «Роснефть» с 2015 года.