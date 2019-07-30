Фото: ППАО «Газпром газораспределение Уфа» «Газпром газораспределение Уфа» готовит оборудование к осенне-зимнему периоду Фото: ППАО «Газпром газораспределение Уфа»

УФА, 30 июл 2019. /ИА «Башинформ», Камиль Хасанов/.

В Уфе продолжается подготовка газового хозяйства к осенне-зимнему периоду. В ежедневном режиме специалисты ПАО «Газпром газораспределение Уфа» проводят целый комплекс мероприятий на газопроводах и городских пунктах редуцирования газа. Летние месяцы – самый напряженный период подготовительных работ, потому что загрузка газовых сетей летом минимальна. В холодное время года, когда нагрузка резко возрастет, необходимо обеспечить стабильное и безопасное газоснабжение потребителей.

«Ежегодно такие работы позволяют обеспечить в период максимальных нагрузок безаварийную эксплуатацию системы газораспределения и бесперебойную поставку природного газа и предприятиям, и населению Республики Башкортостан», – рассказал главный инженер ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Дмитрий Крюков .

Почти завершены работы по диагностике подземных газопроводов. Работы по проверке плотности и целостности изоляции выполнены более чем на 80%. Продолжаются работы по техническому обслуживанию и частичной замене газопроводов, опрессовке, замене ряда элементов газового хозяйства.

Журналистам продемонстрировали, как идут работы на одном из пунктов редуцирования газа во дворе жилого дома на бульваре Ибрагимова: всего таких пунктов только в южной части города – более 150. За день бригада из двух слесарей и мастера успевает обслужить два пункта, одновременно по разным адресам работают три бригады.

«В задачу наших сотрудников входит полная разборка оборудования, проверка изношенности, замена деталей», – рассказал н ачальник участка ГРП Южного района Уфы Динар Фаризунов .

Он особо отметил, что благодаря дублирующим системам плановый ремонт пунктов проходит без отключения подачи газа в жилые дома.

Предприятие ведет и более масштабные работы. Так, этим летом завершается капитальная реконструкция трех объектов – это перекладка газопровода в Тимашево и строительство газопровода первой категории «Ново-Александровка – Затон» с переходом через реку Белая. 26-километровый газопровод высокого давления закольцует северную и южную части города, что значительно повысит надежность систем газоснабжения. Третий масштабный инвестпроект, также осуществляемый на средства в рамках госпрограммы газификации Республики Башкортостан, – строительство нового газорегулирующего пункта «Нижегородка». На объекте, на котором уже закончен монтаж газового оборудования, побывали журналисты.

Новый ГГРП «Нижегородка» построен рядом со старым, работающим с 70-х годов: у старого оборудования истекает срок эксплуатации, предприятие приняло решение демонтировать старый пункт, построив взамен более мощный, современный, оснащенный итальянским оборудованием.

«Аналогичное эксплуатируется на ГГРП «Дема» и «Тимашево» на протяжении нескольких лет и показало себя с лучшей стороны, – рассказал «Башинформу» заместитель директора по строительству филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в городе Уфе Игорь Спащенко . – Персонал прошел обучение на заводе производителя в Италии, имеет все категории доступа, поэтому привлечение иностранных специалистов не требуется. В тех случаях, когда мы можем использовать отечественное оборудование, мы это делаем – так, на следующей неделе на этот объект поставят запорную арматуру и фильтры российского производства. До конца года мы введем в эксплуатацию этот современный надежный объект».

По словам Игоря Спащенко, ввод в строй нового ГГРП «Нижегородка» имеет стратегическое значение, поскольку именно этот пункт обеспечивает газом не только Зеленую рощу, Кузнецовский затон и собственно Нижегородку, но и 13 цехов БашРТС и ряд промышленных предприятий, таких, как УАПО, «Гидравлика», «Технодинамика» и другие. Мощности нового пункта позволят покрыть потребности всех потенциальных пользователей.