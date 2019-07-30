Фото: мэрия Уфы В Демском районе Уфы на пять дней перекроют улицу Ухтомского Фото: мэрия Уфы

УФА, 30 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Демском районе Уфы на пять дней перекроют часть улицы Ухтомского.

Как сообщили в мэрии, для проезда транспорта будет закрыт участок дороги в районе дома № 24 по ул. Ухтомского. Движение для автотранспорта будет ограничено с 20.00 часов 30 июля и до 8.00 часов 3 августа. Объехать участок можно будет по ул. Новороссийской.

Причина перекрытия в том, что бригада МУП «Уфимские инженерные сети» г.Уфы проводит работы по ремонту тепловой камеры.

В городской администрации попросили обратить внимание на то, что схема движения маршрутных автобусов 257 и 235, трасса следования которых пролегает по улицам Магистральная и Ухтомского, остается прежней.

Горожан просят с пониманием относиться к мерам, предпринимаемым в связи с подготовкой теплотрасс к работе в условиях следующего осенне-зимнего периода, и заранее планировать свой маршрут.