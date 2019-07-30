Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.52 ↑

EUR 70.64 ↓

30 июля Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Демском районе Уфы на пять дней перекроют улицу Ухтомского

ОБЩЕСТВО
Фото: мэрия Уфы

В Демском районе Уфы на пять дней перекроют улицу Ухтомского Фото: мэрия Уфы

УФА, 30 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Демском районе Уфы на пять дней перекроют часть улицы Ухтомского.

Как сообщили в мэрии, для проезда транспорта будет закрыт участок дороги в районе дома № 24 по ул. Ухтомского. Движение для автотранспорта будет ограничено с 20.00 часов 30 июля и до 8.00 часов 3 августа. Объехать участок можно будет по ул. Новороссийской.

Причина перекрытия в том, что бригада МУП «Уфимские инженерные сети» г.Уфы проводит работы по ремонту тепловой камеры.

В городской администрации попросили обратить внимание на то, что схема движения маршрутных автобусов 257 и 235, трасса следования которых пролегает по улицам Магистральная и Ухтомского, остается прежней.

Горожан просят с пониманием относиться к мерам, предпринимаемым в связи с подготовкой теплотрасс к работе в условиях следующего осенне-зимнего периода, и заранее планировать свой маршрут.

Теги: перекрытие дорог
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Абзелиловском районе Башкирии найдены 14 пропавших туристов
Сегодня в пять утра на горе хребта Крыктытау в Абзелиловском районе Башкирии сотрудники полиции нашли 14 пропавших туристов. Информация о пропавших турис
В Голландии ушел из жизни уроженец Башкирии, дирижер Александр Вакульский
В Голландии на 71-м году ушел из жизни уроженец Башкирии, известный дирижер Александр Вакульский. Об этом сообщает «Культурный мир Башкортостана». Алекс
В Уфе объединяют операторов школьного питания, родителям нужно забрать остаток средств
В Уфе объединяют операторов школьного питания, сообщили в городской администрации. МУП «Центр школьного и детского питания» и МУП «Комбинат школьного и
В Уфе в результате столкновения иномарок один человек погиб, трое пострадали
В Уфе в результате столкновения иномарок один человек погиб, трое пострадали. ДТП произошло сегодня днем на улице Войкова. Столкнулись автомобили Renaul
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть