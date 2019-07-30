В Башкирии заработал «Мобильный избиратель»

УФА, 30 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

С 24 июля начал свою работу механизм «Мобильный избиратель», который заменил систему открепительных удостоверений и досрочного голосования в помещениях ТИК и УИК, сделав процедуру голосования по месту нахождения более удобной. Он дает возможность проголосовать в пределах Башкирии вне зависимости от места регистрации, если заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Механизмом «Мобильный избиратель» могут воспользоваться граждане, которые 8 сентября 2019 года будут находится не по месту регистрации: командированные, обучающиеся в другом городе, отпускники, проживающие не по месту регистрации. Кроме того, «Мобильный избиратель» может быть востребован маломобильными гражданами, которые смогут выбрать помещение для голосования, приспособленное для голосования этой категории избирателей. Воспользоваться возможностью проголосовать по месту нахождения можно будет на выборах Главы Башкортостана и дополнительных выборах депутатов Госсобрания в одномандатных округах, в которых проходят выборы: Солнечном №9 в Октябрьском районе города Уфы и Комсомольском №16 в городе Нефтекамске, — пояснил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Башкортостана Марат Гадилов.

«Заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно подать в любой из 69 территориальных избирательных комиссий на территории республики, в любом из 97 филиалов и отделений МФЦ, на портале «Госуслуги» в период с 24 июля по 4 сентября. А с 28 августа по 4 сентября заявление можно оформить в любой из 3 397 участковых избирательных комиссий республики. При подаче заявления при себе необходимо иметь паспорт. Оператор пункта приёма заявлений проверяет сведения и регистрирует заявление, основную его часть оставляет в избирательной комиссии, а отрывной талон передаёт избирателю. Отрывной талон содержит информацию о номере и адресе избирательного участка, на котором избиратель может проголосовать в день голосования 8 сентября 2019 года», — отметил Марат Гадилов.

«Если обстоятельства поменяются – гражданин заявление подал, но поездка, командировка не состоялись, всё равно можно будет прийти на свой избирательный участок. Но механизм голосования немного усложнится – проголосовать можно будет только после соответствующей проверки. К голосованию допустят, если подтвердится, что такой избиратель не проголосовал на том участке, где планировал ранее. Этот факт УИК обязана выяснить в течение двух часов с момента обращения избирателя. Чтобы гражданина снова включили в список избирателей по месту жительства, необходимо повторно предъявить паспорт или документ, его заменяющий», — рассказал заместитель председателя ЦИК Башкортостана.

По его словам, заявление подаётся только один раз. Если гражданин подал несколько заявлений, действительным считается только первое. Остальные, более поздние заявления, не учитываются.