Фото: ИА «Башинформ» Башкирия в федеральных СМИ: Суд над экс-полицейскими, премии врачам, бронзовый Квят Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 30 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В России составили рейтинг регионов по объемам ипотечного кредитования. Башкортостан стал единственным регионом, где отмечен рост ипотечного кредитования.

Рост ипотеки. Башкирия во втором квартале 2019 года вошла в число лидеров среди регионов России по объемам ипотечного кредитования, показав рост на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, передает ТАСС. Первые места, как и год назад, заняли Москва с Подмосковьем и Санкт-Петербург с Ленинградской областью. По данным Объединенного кредитного бюро, в Москве и Московской области выдано 29,5 тыс. ипотечных кредитов на 123,64 млрд рублей — на 13% меньше, чем годом ранее. В Санкт-Петербурге и Ленобласти заемщики получили 13,77 тыс. кредитов на 39,33 млрд рублей, что на 21% уступает прошлогоднему показателю. «При этом в Башкирии количество и объем выданных кредитов достигли 9,05 тыс. и 16,63 млрд рублей. Республика стала единственным регионом из первой десятки, где был отмечен рост ипотечного кредитования», — подчеркивается в сообщении.

Ввод жилья. В продолжение «ипотечно-жилищной» темы РИА Новости сообщает, что «в первом полугодии 2019 года введено в эксплуатацию 30,1 млн кв. метров жилья». Как отмечается, среди субъектов РФ наибольшие объемы жилищного строительства осуществлялись в Московской области, где введено 11,9% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, в Москве – 7,5%, в Краснодарском крае – 6%, в Татарстане – 4,7%, в Ленинградской области – 4,4%, в Ростовской области – 4%, в Башкирии – 3,3%, в Свердловской области – 2,3%, в Нижегородской и Новосибирской областях – по 2,2%, в Санкт-Петербурге – 2%, в Белгородской области – 1,7%. «В этих субъектах построено чуть больше половины общей площади жилья, введенной в России», — говорится в материале.

Врачей будут премировать. Минздрав России предложил стимулировать медработников рублем за выявление рака у пациентов во время осмотра, пишет «Российская газета», уточнив при этом, что «средства на эти цели из расчета 1 тысяча рублей за каждый случай впервые выявленного онкозаболевания будут выделены за счет ОМС». Такой порядок предлагается для того, «чтобы простимулировать врачей проявлять онконастороженность и увеличить процент выявленных случаев рака на ранней стадии, когда выше шансы на эффективное лечение». Новый порядок должен вступить в силу с января следующего года. «Некоторые регионы уже начали самостоятельно вводить поощрение врачей разных специальностей, способствующих ранней диагностике рака, — продолжают в газете. — С июля этого года в порядке эксперимента такой порядок введен в Башкирии. Там решено выплачивать врачам по 5 750 рублей за каждый впервые выявленный случай рака на ранних стадиях», — рассказали в издании.

Не получили зарплату. ИА REGNUM узнал, что в Приволжском федеральном округе объём простроченной задолженности по зарплате на 1 июля составил 245,5 млн рублей. «Средства недополучили 4098 сотрудников предприятий, средний объём невыплаченной зарплаты составляет 59,9 тыс. рублей на каждого», — сообщает агентство со ссылкой на материалы Росстата. Отмечается, что максимальную задолженность накопили предприятия Татарии в отношении 808 работников — 65,5 млн рублей. А максимальный темп роста задолженности с января наблюдается в Башкирии, «здесь долги по зарплатам выросли на 812,7% или до 42,324 млн рублей», резюмировали в REGNUM.

Бронзовый Квят. «Известия» пишут, что российский пилот, уроженец Уфы Даниил Квят принес «Торо Россо» первый за 11 лет подиум в «Формуле-1». Как сообщается, в прошедшие выходные Квят занял третье место по итогам Гран-при Германии. «Это первый подиум 25-летнего пилота за три с половиной года. С момента своего возвращения в «Королевские гонки» перед сезоном-2019 россиянин еще ни разу не оказывался в тройке», — отмечается в газете. «На этой гонке Квят отработал лучше всех, — поделился с «Известиями» российский гонщик, победитель серии Ле-Ман-2004 в классе N-GT Роман Русинов. — Это то, чего мы от него ожидали. Квят — сам по себе очень хороший быстрый гонщик. И он в очередной раз подтвердил, что может находиться в «Формуле-1» на уровне «Торо Россо», а то и претендовать на возвращение в топ-команду уровня «Ред Булла». «Огромные поздравления Даниилу Квяту, который однозначно заслужил это третье место и место на подиуме», — похвалил Квята глава команды Toro Rosso Франц Тост. Он отметил, что Квят провел «потрясающую гонку» и показал свои навыки в обгоне и маневрировании, не допуская ошибок в тяжелых условиях.

«Гонка прошла 28 июля, — напоминают «Известия» и отмечают, что «бронза Гран-при Германии стала первым подиумом Квята в сезоне 2019 года, однако лучшим его результатом в «Формуле-1» остается второе место Гран-при Венгрии в 2015 году». «Гонщик родился в Уфе, а затем переехал в Москву. Незадолго до выступления в Германии у спортсмена родилась дочь», — рассказывает газета.

Экс-полицейские не признали вину. INTERFAX.RU передает, что «в Уфе трое бывших сотрудников полиции, которых обвинили в групповом изнасиловании женщины-дознавателя в отделе полиции, не признали в суде вину». Суд начал рассматривать это дело 29 июля. Однако заседание отложили на 6 августа, «так как в суд не пришли ни потерпевшая, ни ее адвокат», говорится в сообщении. По словам адвоката одного из обвиняемых, «в деле нет экспертиз, которые подтвердили бы наличие биологических материалов обвиняемых у потерпевшей».

О том, что в Уфе изнасилованная коллегами дознавательница не пришла в суд, сообщила также «Газета.ру». «Ранее сообщалось, что дознавательница полиции заявила, что три начальника надругались над ней прямо в отделе полиции», — напомнили в издании.

«Раскрыт результат экспертиз по делу об изнасиловании дознавателя в Уфе», — передали на РЕН ТВ﻿, сообщив, что адвокат одного из обвиняемых в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя заявил, что «в деле нет таких экспертиз, чтобы они нашли биологические следы наших подзащитных».