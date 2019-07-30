Рейс авиакомпании Red Wings из Уфы в Москву задержан более чем на восемь часов
Рейс авиакомпании Red Wings из Уфы в Москву задержан более чем на восемь часов Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 30 июл 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
Пассажиры рейса 464 Уфа-Москва (Домодедово) авиакомпании Red Wings 30 июля не смогли вовремя улететь к месту назначения. Вылет перенесли на 8 часов 20 минут.
Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе уфимского авиаузла, причина задержки — позднее прибытие воздушного судна в Уфу.
На рейс должны быть зарегистрированы 182 пассажира, всем им предоставят напитки, горячее питание, желающих разместят в гостинице.
Вылет в Москву планируется в 14 часов 50 минут по уфимскому времени.