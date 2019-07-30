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В Госсобрании Башкирии разработали меры по сокращению числа несчастных случаев на воде

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

В Госсобрании Башкирии разработали меры по сокращению числа несчастных случаев на воде Фото: администрация Уфы

УФА, 30 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Рабочая группа Госсобрания Башкирии разработала рекомендации в адрес органов госвласти и муниципалитетов, а также в адрес образовательных учреждений и юридических лиц, занимающихся обслуживанием пляжей.«Проблема безопасности людей на воде, к сожалению, стоит достаточно остро. Ежегодно на водоемах республики гибнут порядка 80 человек. В этом сезоне уже 30 утонувших, – прокомментировал спикер парламента республики Константин Толкачев. – Вопрос находится в центре особого внимания руководства республики. Основными причинами гибели становится купание в нетрезвом виде и в необорудованных местах, оставление детей на воде без присмотра. Рекомендации нацелены на комплексное решение данной проблемы».

Одна из ключевых мер, рекомендованных рабочей группой, – увеличение числа мест организованного отдыха на воде на территории всех муниципалитетов.

«Именно нехватка оборудованных пляжей толкает людей на купание в местах, которые для этого не предназначены, что становится одной из главных причин трагедий на воде», – подчеркнул Константин Толкачев.
Школам и детским садам члены рабочей группы рекомендовали прививать детям культуру безопасного поведения на водных объектах, обучать плаванию с малых лет. Перечень рекомендаций содержит также законодательные предложения, связанные с порядком перемещения и хранения задержанных маломерных судов на специализированных стоянках. Кроме того, предложено направить в МЧС России обращение об увеличении штата Госинспекции по маломерным судам в Башкортостане

«Последние две меры нацелены на то, чтобы маломерные суда не заплывали в зоны пляжей и не создавали угрозу безопасности купающихся. Действующая на данный момент система противодействия таким нарушителям, к сожалению, недостаточно эффективна», – рассказал председатель парламента.

Наряду с мерами обеспечения безопасности людей на воде члены рабочей группы также проработали вопросы чистоты и санитарного благополучия пляжей. Рекомендации содержат предложения о профилактике паразитарных болезней на пляжах, запрете купания животных на пляжах, формировании рыболовных участков на расстоянии не ближе 5 километров от границы мест организованного отдыха людей на воде.

Теги: безопасность на воде, ЧП на воде, Госсобрание РБ
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