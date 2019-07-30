Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ В ОНФ призвали решить вопрос транспортной доступности деревни Пятилетка Иглинского района Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

УФА, 30 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Член Центрального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» Светлана Калинина в Башкортостане посетила отрезанную от транспортного сообщения деревню Пятилетка, 224 жителя которой лишены возможности получать оперативную помощь от спасателей, врачей, пожарных, полиции. По этому поводу ОНФ направит запросы в министерство образования республики, МЧС, прокуратуру с просьбой обратить внимание на проблему. Мост в Пятилетку разрушился во время половодья в 2015 г. В марте 2016 г. в адрес регионального отделения ОНФ поступило коллективное обращение от жителей деревни. Тогда представители ОНФ призвали администрацию Иглинского района, а позже – правительство республики построить новый мост. В 2017 г. после повторного обращения в правительство региона государственный комитет Башкирии по транспорту и дорожному строительству выделил администрации Иглинского района 8 млн руб., с указанием – на строительство моста. Такую сумму и просили местные власти, но в итоге потратили средства на ремонт дорог. Уже бывший глава администрации Гафуан Шайхутдинов объяснил, что подходящий проект понтонного моста не нашли, а деньги необходимо было освоить до конца года.

«Осуществляя мониторинг нацпроектов, мы проверяем не только работу органов власти, но и надзорных органов. В деревне полтора года назад произошел пожар. Пожарный прошел по подвесному пешеходному мосту и вместе с людьми тушил пожар ведрами. Почему структурное подразделение МЧС после такого случая не предприняло меры для исправления ситуации? Дети в любую погоду, чтобы попасть в школу, идут через мост пешком, на том берегу их забирает автобус. Никакие другие автобусы до этого места не доезжают – к мосту ведут 15 километров бездорожья. Больных несут через мост на носилках, а потом еще три километра пешком. Президент сказал, что все нацпроекты должны работать для каждого человека, а здесь более 200 человек остались один на один со своими проблемами, да еще и в небезопасной ситуации», – рассказала Калинина.

Среди других проблем отрезанного населенного пункта – сложная доставка продуктов. Мусорные контейнеры стоят на противоположном берегу. Фельдшерско-акушерский пункт есть, работает в нем пожилая женщина. По мнению Светланы Калининой, у администрации района нет комплексного видения решения проблем по Пятилетке, поэтому дала чиновникам ряд рекомендаций. В частности, предоставить возможность молодым жителям деревни обучиться по целевому направлению на медработников.

«Можно было обратиться в МЧС, можно было к военным обратиться – здесь две машины временных понтонов достаточно положить – и уже будет транспортное сообщение на случай чрезвычайной ситуации. ОНФ обратится в прокуратуру, к уполномоченному по правам ребенка в республике. Мы здесь столкнулись с безответственностью чиновников, по-другому не скажешь», – резюмировала Калинина.