В Башкирию пришло похолодание. В Уфе +11°
В Башкирию пришло похолодание. В Уфе +11° Фото: Валерий Шахов
УФА, 30 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.
В Башкирию пришло обещанное похолодание. Сейчас в столице республики температура составляет +11 градусов.
По прогнозу Башгидромета сегодня по республике ожидаются небольшие дожди. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха днем +13, +18, по юго-востоку до +23 градусов.
Завтра, 31 июля, прогнозируются небольшие дожди, днем по югу до умеренных, грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью +5, +10 градусов, местами при прояснениях слабые заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0 градусов, днем + 17, +22, по юго-востоку до + 27 градусов.