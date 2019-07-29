Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.12

EUR 70.31

29 июля Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе мусорные контейнеры можно найти по карте

ОБЩЕСТВО
Фото: 2ГИС

В Уфе мусорные контейнеры можно найти по карте Фото: 2ГИС

УФА, 29 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе расположение мусорных контейнеров можно узнать на ресурсе 2ГИС. Как сообщили в пресс-службе компании, на карту Уфы нанесено 1796 точек с местами расположения контейнеров для раздельного сбора мусора. Столица Башкирии в числе лидеров. На Москву приходится 2317 контейнеров, Казань — 1092, Екатеринбург — 914, Омск — 827, Новосибирск — 741, Волгоград — 1128.

Также в электронный справочник внесены адреса пунктов, где принимают опасные виды отходов — батарейки, ртутные термометры, люминесцентные лампы.

Как и прочие данные, информация о точках сбора мусора будет регулярно обновляться, в том числе по сообщениям пользователей, отметили в картографической компании.

Места можно найти на сайте и в мобильном приложении по запросам «мусорные контейнеры», «пункты приёма батареек», «контейнер для пластика», «сдать аккумуляторы».

Теги: мусор, мусорные контейнеры, 2ГИС
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии по вине водителя без прав погиб 22-летний пассажир
Минувшей ночью в Салавате на ул. Уфимская 21-летний местный житель за рулём «Лады Калина» совершил съезд на обочину. Затем его машина наехала на рекламну
В начале недели в Башкирии постепенно похолодает
Завтра, 29 июля, по данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается облачная погода с прояснениями. Прогнози
В Башкирии патологоанатом в морге стрелял в мужа покойницы - комментарий главврача
В Башкирии местный житель закатил скандал в морге. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он требовал выдать ему труп скончавшейся супруги. Однако у
В Башкирии в результате столкновения водитель Nissan скончался на месте
Сегодня около 20.00 часов в Туймазинском районе Башкирии произошло ДТП. Как сообщили в ГИБДД по РБ, авария произошла на 44 км автодороги Белебей-Николаев
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть