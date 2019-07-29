Фото: 2ГИС В Уфе мусорные контейнеры можно найти по карте Фото: 2ГИС

УФА, 29 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе расположение мусорных контейнеров можно узнать на ресурсе 2ГИС. Как сообщили в пресс-службе компании, на карту Уфы нанесено 1796 точек с местами расположения контейнеров для раздельного сбора мусора. Столица Башкирии в числе лидеров. На Москву приходится 2317 контейнеров, Казань — 1092, Екатеринбург — 914, Омск — 827, Новосибирск — 741, Волгоград — 1128.

Также в электронный справочник внесены адреса пунктов, где принимают опасные виды отходов — батарейки, ртутные термометры, люминесцентные лампы.

Как и прочие данные, информация о точках сбора мусора будет регулярно обновляться, в том числе по сообщениям пользователей, отметили в картографической компании.

Места можно найти на сайте и в мобильном приложении по запросам «мусорные контейнеры», «пункты приёма батареек», «контейнер для пластика», «сдать аккумуляторы».