Фото: ИА «Башинформ» Башкирия в федеральных СМИ: О психологии в «Уфе», опасных инфекциях и ДТП с автобусом Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 29 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Инвалид из Уфы девять лет не могла выйти из своей квартиры. Все изменилось благодаря соцсетям.

Взаперти поневоле. Тамара Раскатова из Уфы 9 лет не могла выйти из своей квартиры, потому что дом, куда ее переселили из аварийного жилья, не предназначен для инвалидов — здесь нет пандусов, а в лифт коляска не входит. Об этом рассказали на телеканале НТВ. Городские власти обещали ей помочь, но потом забыли об этом. В итоге суд обязал мэрию установить пандус. Женщина писала письма в администрацию и ждала. Даже на своей страничке в соцсети вместо своей фотографии разместила популярный мем — ждуна. Отмечается, что именно благодаря соцсетям все изменилось. Однако прогулку для нее организовали не чиновники, а волонтеры. «На улицу Тамару Мефодьевну вынесли на руках. В итоге она смогла не только увидеть любимый город, но и пройти обследование в больнице. И вот любопытный факт, — продолжают в сюжете, — сразу после того, как на пороге квартиры Тамары Раскатовой появились волонтеры и журналисты, к пенсионерке наведалась и целая делегация из мэрии. Чиновники всячески пытались выразить свою обеспокоенность и пообещали установить пандус», – говорится в материале.

Театры под кафе? «Парламентская газета» узнала, что Минкультуры предложило упростить театрам сдачу в аренду помещений для кафе и буфетов. «Это разумное предложение, однако такая инициатива не должна привести к бесконтрольному извлечению прибыли в ущерб культурным задачам, считает первый зампред Комитета Совета Федерации по культуре Лилия Гумерова», — пишут в газете. Сенатор от Башкирии отметила, что в театрах должны быть достойные кафе и другие заведения общепита. Сейчас эти места занимают не самые лучшие арендаторы. «С другой стороны, мы должны понимать, что театр — это очаг культуры. Эта гибкая политика не должна послужить поводом сдать каждый пустой кусочек помещения театра для извлечения прибыли», — заключила Гумерова. Сейчас при заключении договора аренды на театры ложится рыночная ставка. Поскольку театрам запрещено использовать своё имущество в иных целях, они не могут найти арендатора, который бы мог взять на себя расходы на аренду, пояснили в газете.

Опасные инфекции и проверки. Специалисты Минздрава выделили тройку самых опасных инфекционных заболеваний в России, информирует портал News.ru. Первым в этом списке стоит гепатит. Далее идет корь. Отмечается, что в стране «растёт заболеваемость этой инфекцией». Ещё одна «нерешённая, но решаемая проблема» — ВИЧ. По данным портала, в России «с начала года развёрнута мониторинговая программа, направленная на поиск носителей ВИЧ и других опасных инфекций. До конца года проверки пройдут в Московской, Саратовской, Самарской, Воронежской, Омской областях, а также в Башкирии и Пермском крае».

Попавший в смертельное ДТП водитель автобуса работал сверхурочно. «Водитель автобуса, который попал в смертельное ДТП в Башкирии, с 17 по 23 июня 2019 года отработал 84 часа вместо положенных 42 часов в неделю, тем самым в ООО «ГК “Альтекс”» был нарушен режим труда и отдыха работника предприятия», — узнал «Коммерсантъ». При этом за два дня до аварии, 12 июля, очередная смена водителя автобуса началась в 3 часа 20 минут, то есть с сокращением установленного законом ежедневного междусменного отдыха более чем на 4 часа. «Кроме того, прокуратура поставила под сомнение факт прохождения транспортным средством планового техосмотра», — говорится в сообщении. Авария произошла 14 июля. В результате шесть человек из 39 находившихся в автобусе погибли. Все пострадавшие — жители Набережных Челнов, которые возвращались из сплава в Башкортостане, напомнили в издании. Водитель автобуса арестован.

Также «Коммерсантъ» информировал, что в понедельник, 29 июля, «в Уфе начнутся судебные слушания по существу дела об изнасиловании женщины-дознавателя тремя бывшим полицейскими».

Выстрелы в морге. В выходные почти все федеральные СМИ рассказали о том, как «пьяный житель Башкирии пришел в морг и потребовал тело умершей жены, его расстреляли». Как сообщил «Росбалт», «стрельба произошла в патологоанатомическом отделении одной из больниц Башкирии. Пьяный мужчина пришел в морг и со скандалом потребовал передать тело своей недавно умершей жены. В ходе конфликта медицинский работник применил травматический пистолет». Всего, как сообщается, он произвел три выстрела. В итоге мужчина получил огнестрельные ранения, но выжил. По данному факту проводится проверка.

О психологии игроков «Уфы»… «Психологическое состояние игроков ФК "Уфа" улучшится благодаря победе над "Крыльями Советов" в матче третьего тура чемпионата России». Такое мнение ТАСС высказал гендиректор клуба из Башкортостана Шамиль Газизов. «Уфа» в субботу на своем поле со счетом 2:1 обыграла «Крылья Советов», напомнили в агентстве, отметив, что «для команды эта победа стала первой в новом розыгрыше РПЛ». «Будем прибавлять — важно, что есть победа, а психология будет налаживаться», — добавил он.

…и трансфере в «Зенит». Также Газизов прокомментировал информацию о переходе защитника «Уфы» Данила Кругового в петербургский «Зенит». «Круговой перешел в «Зенит»? Пока нет. Но «Зенит» сделал официальное предложение по нему о трансфере. Все должно решиться на следующей неделе», — цитирует Газизова Sport24. Воспитанник «Зенита» Круговой с 2018 года выступает за «Уфу».

При этом сам Круговой сообщил, что «не в курсе переговоров между его клубом и «Зенитом» о возможном трансфере», передали на «Матч ТВ»﻿. «В последнее время все мысли только о том, чтобы побыстрее восстановиться после травмы и вернуться в состав «Уфы», — добавил Круговой.