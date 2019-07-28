В Уфе отпраздновали День военно-морского флота

Фото: Валерий Шахов





















Фото: Валерий Шахов

УФА, 28 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в России отмечается День военно-морского флота. По этому случаю в Парке Победы состоялось торжественное мероприятие.

В празднике приняли участие первый заместитель главы администрации г. Уфы Салават Хусаинов, начальник Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Артур Гафаров, личный состав Морского собрания Республики Башкортостан, ветераны Вооруженных сил и Военно-морского флота Российской Федерации, руководители предприятий РБ, воспитанники военно-патриотических клубов, представители общественных организаций, жители и гости города.

Мероприятие началось с торжественной церемонии поднятия Андреевского флага на рубке Атомной подводной лодки, а также внесения Андреевского флага и флагов Военно-морского флота и морской пехоты Российской Федерации.

«Наша республика и город могут гордиться теми, кто все свои силы отдал служению на флоте. Немаловажным фактором является то, что на сегодняшний день выстроено взаимодействие и непосредственное общение с теми, кто служит», — сказал Салават Хусаинов.

Кроме того, он напомнил, что в текущем году было подписано Соглашение о сотрудничестве и шефских связях между администрацией Уфы и экипажем гвардейского корвета «Сообразительный» 128 бригады надводных кораблей Балтийского флота.

В рамках мероприятия память ушедших почтили минутой молчания и возложением цветов к АПЛ проекта 671.

Были вручены различные награды, благодарственные письма, а также прозвучало много поздравлений. Завершилось мероприятие праздничным концертом.