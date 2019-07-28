«Добрые ладошки»: в Башкирии прошел фестиваль детей с ограниченными возможностями здоровья

























УФА, 28 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Мечетлинском районе Башкирии в четвертый раз состоялся фестиваль «Добрые ладошки». Мероприятие, посвященное детям с ограниченными возможностями здоровья и их родителям, стало доброй традицией.

Как сообщили в пресс-службе районной администрации, в фестивале приняли участие и ребята из соседних Дуванского, Кигинского и Салаватского районов. С приветственным словом перед собравшимися выступил глава администрации Мечетлинского района Анис Асадуллин.

Фестиваль прошел ярко и красочно. Сказочные герои предлагали ребятам поиграть, потанцевать, порисовать и полепить, художники разрисовывали лица ребятам. Все организаторы отметили, что фестиваль, сплотивший и объединивший людей с разными физическими возможностями, помог раскрыть их потенциал и любовь к творчеству. Детишки не только играли, но и катались на телеге с запряженной лошадью.

Ярким моментом фестиваля стало шоу мыльных пузырей. Также участники фестиваля с огромным желанием разбивали пиньяту со сладостями. Кульминацией праздника стал момент, когда ребята оставили свои детские ладошки на память о фестивале, как символ доброты, любви, света и счастья.

Для родителей была подготовлена отдельная, не менее насыщенная программа. В ходе круглого стола они смогли озвучить свои проблемы, получили ответы на важные вопросы. После развлечений и плодотворного общения всех присутствующих пригласили на обед, где их ждали вкусные сладости и плов, приготовленный Азаматом хазратом Валиевым. Все участники получили подарки, положительные эмоции и хорошее настроение.

Организаторами фестиваля выступили администрация Мечетлинского района, Большеустьикинский сельсовет, районный Дом культуры, Общество инвалидов, Дом пионеров и школьников, Северо-восточный межрайонный центр «Семья», районный родительский комитет.