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В Уфе создадут современный мини-стадион для популярных видов спорта

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба администрации г. Уфы

В Уфе создадут современный мини-стадион для популярных видов спорта Фото: пресс-служба администрации г. Уфы

УФА, 28 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе идет реконструкция спортивных площадок средней школы № 41. Итогом ремонта спортивных площадок школы № 41 станет создание современного мини-стадиона для популярных видов спорта.

С ходом работ ознакомился глава администрации г. Уфы Ульфат Мустафин, сообщили в пресс-службе мэрии. В настоящее время на футбольном поле школы № 41 Кировского района Уфы ведутся работы по укладке нового искусственного газона. Ранее силами коммунальных служб Кировского района была завершена подготовка поля под укладку нового покрытия.

Площадка для игры в футбол в школе существовала, но ей требовалась полная реконструкция. Новое покрытие поля, установка ворот, а также защитных ограждений и модернизация освещения — все эти работы планируют выполнить к началу нового учебного года. Кроме того, модернизация коснулась и волейбольной площадки. Она получила новое асфальтовое покрытие.

В ходе осмотра Ульфат Мустафин осмотрел футбольное поле, поинтересовался технологией работ по обустройству спортивной площадки, а также оценил качество их выполнения.

Теги: городское благоустройство
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