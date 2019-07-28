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В Уфе проходит этно-фестиваль башкирского кумыса «Йайляу»

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Уфе проходит этно-фестиваль башкирского кумыса «Йайляу» Фото: Валерий Шахов

УФА, 27 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

На территории ипподрома «Акбузат» проходит этно-фестиваль башкирского кумыса «Йайляу». Производители кумыса с разных районов Республики Башкортостан представили свой продукт.

Цели фестиваля – это возрождение и пропаганда бренда «Башкирский кумыс», поддержка сельхозпроизводителей и малого предпринимательства в Республике Башкортостан, а также организация развлекательного и познавательного досуга для жителей и гостей города.

В рамках мероприятия прошли этно-ярмарка, фестиваль еды «Ашмаркет», были организованы этно-дворик с традиционными башкирскими юртами и концертные номера. Также все желающие смогли принять участие в различных играх и мастер-классах для детей и взрослых.

Кроме того, в этот день состоялся съезд и обучение кумысоделов, которые состязались в конкурсе за право назвать свой кумыс лучшим в республике.

Сегодня, 28 июля, во второй день фестиваля, пройдет восьмой этап конно-спортивного турнира «Терра Башкирия». В скачках примут участие конники из Зилаирского, Калтасинского, Мелеузовского, Стерлитамакского и Уфимского районов республики.

Теги: фестивали, кумыс
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