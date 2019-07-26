Радий Хабиров встретился с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым

УФА, 26 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров встретился с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьёвым.

Встреча состоялась 26 июля в Доме Республики, сообщили в пресс-службе Главы РБ.

Стороны обсудили перспективы развития региональных СМИ, новые формы социальной коммуникации, вопросы поддержки журналистского сообщества.В Уфе Владимир Соловьёв принимает участие в «Инфоруме», организованном Союзом журналистов России. Это новый формат, представляющий собой образовательный практикум для региональных СМИ. В рамках форума проходит обсуждение путей развития журналистики, внедрения современных форм работы, актуальных проблем взаимодействия с властью и обществом. В его работе участвуют руководители, главные редакторы, журналисты региональных и местных СМИ, блогеры, медиаменеджеры, представители региональной власти, федеральные эксперты.Радий Хабиров пожелал успехов участникам форума, отметив, что на этой неделе встретился с представителями негосударственных СМИ и ответил на их вопросы о своём видении дальнейшего развития Башкортостана.

«Хочу отметить, что наша республика, наша управленческая команда предельно открыты, в том числе для общения со СМИ, – подчеркнул руководитель региона. – Однако у этой открытости порой возникает побочный эффект в виде распространения в СМИ и соцсетях недостоверной информации, так называемых фейк-ньюс. В результате такие лживые новости становятся инструментом манипулирования, а иногда и настоящим оружием. Примеры мы видим не только у нас, но и во всём мире. Поэтому, на мой взгляд, людям надо помогать разбираться, где фейк, а где – правда. А способ только один – давать объективную, правдивую информацию через все возможные каналы коммуникации. И делать это максимально оперативно. Ведь как говорил Уинстон Черчилль: «Ложь успевает обойти полмира, пока правда надевает штаны».

В ходе встречи Владимир Соловьев сообщил, что по предложению руководителя региона возглавил жюри Международного открытого журналистского конкурса «Золотой курай», приуроченного к 100-летию республики и 100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима. Творческий конкурс нацелен на поддержку лучших перспективных авторов печатных и электронных СМИ, теле- и радиовещания, развитие традиций профессиональной журналистики, пропаганду межнационального и межконфессионального согласия, принципов толерантности и гражданского общества.