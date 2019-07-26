Фото: пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы Спасатель на Глубоком озере в Уфе несколько раз возвращал к жизни пенсионера Фото: пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы

УФА, 26 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Сегодня спасатели, дежурившие на озере Глубокое в Уфе, вернули с того света 63-летнего мужчину.

Как сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы, искупавшись в озере, пенсионер начал выходить из воды, но почти дойдя до суши, неожиданно стал падать. Один из спасателей, заметив это, сразу же бросился к нему на помощь. Пожилой уфимец сказал, что плохо себя чувствует. Ему тут же вызвали «скорую помощь». Спасатель при этом находился рядом, чтобы контролировать состояние мужчины.

В какой-то момент уфимец потерял сознание и перестал дышать. Спасатель сразу же принялся оказывать ему медицинскую помощь.

Прежде чем приехала бригада «скорой помощи», он несколько раз проводил сердечно-легочную реанимацию и возвращал пожилого мужчину к жизни.

После того как приехали медики, пенсионеру помогли дойти до машины «скорой помощи» и отвезли в одну из уфимских больниц.