Фото: УГИБДД МВД по РБ В Башкирии инспекторы ДПС помогли роженице быстро добраться до роддома Фото: УГИБДД МВД по РБ

УФА, 26 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Сотрудники ДПС в Башкирии помогли роженице быстро добраться до роддома.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по республике, случай произошел утром 19 июля. Инспекторы ДПС — капитан Айрат Батыршин и старший лейтенант Игорь Фатун несли службу на 43 км автодороги Уфа-Оренбург, где велись ремонтные работы.

Сотрудники ДПС заметили, что по встречной полосе с нарушением правил на большой скорости движется «Тойота Королла».

Автомобиль остановили. Мужчина за рулем «Тойоты» пояснил сотрудникам полиции, что в салоне автомобиля находится его жена, у которой начались схватки. Женщине было необходимо как можно скорее доехать до больницы. Незамедлительно инспекторами ДПС было принято решение о сопровождении семьи с применением специальных световых и звуковых сигналов до участка, где дорога была свободна. Далее они самостоятельно уехали до места назначения.

В семье родилась девочка. Родственники роженицы в социальных сетях поблагодарили сотрудников ГИБДД за оказанную помощь.