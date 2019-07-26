УФА, 26 июл 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Уфе учителей начальных классов обучают азам программирования на платформе Scratch.

«Знания и умения работать на этой платформе позволят создать уроки на различные темы, разработать игры по разным жанрам, а также создать мультфильмы», — говорит руководитель школы программирования «Кодабра» в Уфе Марина Насырова.

Scratch одна из самых распространенных платформ во всем мире, переведена на 71 язык мира. Обучение состоит из пяти модулей, пяти занятий, в конце каждого модуля учителя проходят тест. В будущем планируется проведение городских ИТ-олимпиад, а также участие уфимцев во всероссийских соревнованиях. К примеру, последняя олимпиада по Scratch прошла в июне 2018 года, однако жителей Башкортостана в числе участников не было. Планируется организация хакатонов на тему экологии, здорового образа жизни и финансовой грамотности.

Обучение началось в начале июля, занятия проходят два раза в неделю по полтора часа. Следующий набор ожидается в августе. Обучение бесплатное.