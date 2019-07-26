Фото: соцсети В ЦИК Башкирии назвали самого обеспеченного кандидата на должность Главы республики Фото: соцсети

УФА, 26 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В ЦИК Башкирии назвали самого богатого кандидата на должность Главы республики. Согласно документу, опубликованному на сайте Центризбиркома, им стал Владимир Барабаш — директор и основатель Фонда развития городских проектов. В прошлом году он заработал более 6 млн рублей. Он также собственник двух квартир общей площадью 138 квадратных метров и двух легковых автомобилей.

Доход врио главы РБ Радия Хабирова составил 4 млн, ему принадлежит дом площадью 82,5 квадратных метров и участок площадью 913 квадратных метров.

Кандидат от ЛДПР Иван Сухарев за 2018 год заработал почти 5 млн рублей, имущества у кандидата нет.

Годовой доход кандидата от партии «Яблоко» Зульфии Гайсиной почти 2 млн рублей, ей принадлежит доля в квартире площадью почти 73 квадратных метра.

Доход депутата Курултая Юрия Игнатьева — около 1 млн 800 тысяч рублей. Ему принадлежит дом площадью 61,4 квадратных метра, квартира на 60,3 квадратных метра, участок площадью 750 квадратных метров и два легковых автомобиля.

У Рафиса Кадырова в собственности нет ни дома, ни участка, ни машины. В прошлом году он заработал 180 тысяч рублей, однако, по данным, предоставленным УФНС Башкирии, его доходы за 2018 год составляют 195 тысяч рублей.

Самый низкий доход у кандидата от «Партии пенсионеров за социальную справедливость» Владимира Кобзева — 48 тысяч рублей. Имущества кандидат не имеет.