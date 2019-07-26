Фото: Госсобрание РБ В Уфе около здания детского лагеря обнаружены кучи металлолома, арматуры, доски с гвоздями Фото: Госсобрание РБ

УФА, 26 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

При проверке детского оздоровительного лагеря «Черемушки» в Уфе рабочая группа Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан выявила потенциально опасные объекты. В частности, за одним из корпусов оказались свалены в кучу металлолом, арматура, доски с гвоздями. Об этом по итогам депутатского рейда по проверке детских лагерей после трагедии в Хабаровском крае, где в лагере в результате пожара погибли дети, рассказала депутат Госсобрания Римма Утяшева.

Лагерь расположен на территории Уфы, близ поселка Мелькомбинат, и находится в ведении муниципалитета.

«Лагерь имеет хорошую материально-техническую базу и в целом производит благоприятное впечатление. Есть большой бассейн, с детьми занимаются плаванием, это очень хорошо. Серьезных нарушений в лагере не обнаружено, – рассказала Римма Утяшева. – В то же время мы обратили особое внимание на потенциально опасные места. За одним из корпусов свалены металлолом, арматура, доски с торчащими гвоздями. Там же обнаружено место для курения, которого на территории детского лагеря быть не должно. В медицинском кабинете были нарушены правила хранения лекарств. Есть отдельные нарекания к работе кухни».

Рабочая группа по контролю за соблюдением федерального и республиканского законодательства о безопасности детей и объектов образования в летний период была создана распоряжениям Председателя Государственного Собрания Константина Толкачева в июне после трагического случая в детском лагере «Чайка» в Бирском районе, где из-за падения металлического флагштока погиб ребенок.

«Первая проверка была проведена по горячим следам в самой «Чайке». Члены рабочей группы выявили массу нарушений и констатировали фактическую неготовность лагеря к смене, – отметил Константин Толкачев. – В настоящее время ситуация в проверяемых лагерях значительно лучше. Тем не менее, проверки будут продолжаться все лето. Наша цель – не только выявление нарушений, но и оказание методической помощи руководству лагерей в целях профилактики возможных инцидентов. В сфере детского отдыха, к сожалению, накопилось немало проблем. Она слабо регламентирована. Нет четкого понимания, каким должен быть летний лагерь, стандартов размещения детей, единых требований к питанию и организации досуга. Эти вопросы требуют законодательного регулирования».

В состав рабочей группы наряду с депутатами Государственного Собрания входят Уполномоченный по правам ребенка в Республике Башкортостан Милана Скоробогатова, представители Министерства образования республики, профсоюзов, правоохранительных и надзорных органов, общественных организаций, сообщили в пресс-службе Госсобрания РБ.