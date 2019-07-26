Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.15 ↑

EUR 70.29 ↑

26 июля Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Бураевском районе Башкирии заменили фонари в 27 деревнях и селах

ОБЩЕСТВО
Фото: скриншот с видео

В Бураевском районе Башкирии заменили фонари в 27 деревнях и селах Фото: скриншот с видео

УФА, 26 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Бураевском районе Башкирии установили современные светодиодные фонари в 27 населенных пунктах. По республиканской программе модернизации уличного освещения на улицах сел и деревень обновили старые лампы.

Проблему освещенности населенных пунктов озвучивал и врио Главы Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в ноябре минувшего года. Полгода назад Бураевский район входил в тройку самых неосвещенных районов Башкирии.

По результатам проведённого мониторинга было установлено, что средняя освещённость улиц и проездов в городах и районах республики составляет 67,8 процента. При этом в 25 муниципалитетах этот показатель ниже среднереспубликанского, а в ряде населённых пунктов не достигает и 30 процентов. Кроме того, из 2,5 тысячи детских садов и школ 592 учреждения не имеют нормального освещения подходов в радиусе 500 метров.

«Это очень большая проблема. Это проблема комфорта жизни наших людей. Вопрос освещённости – один из ключевых элементов обеспечения безопасности», – подчеркнул тогда Радий Хабиров.

Сейчас положение в Бураевском районе с освещенностью сельских улиц выправляется. На установку современной системы освещения было направлено более 3 млн рублей. Столько же в муниципалитете платили в год за потребленное электричество. Благодаря экономии за счет энергосберегающих технологий, в районе планируют снизить затраты почти вдвое.

Теги: благоустройство
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Синоптики объяснили причину смога в Башкирии
Синоптики Башгидрометцентра прокомментировали сообщения о смоге, наблюдающемся в некоторых районах и городах Башкирии. [quote]«Зарегистрированные сего
Предприниматели Стерлитамака показывают успешный пример ремонта подъездов
В Башкортостане продолжается реализация республиканской программы по ремонту подъездов в многоквартирных домах. К 1 сентября из 4 000 подъездов, включен
В Башкирии нашли фуру с мертвым дальнобойщиком
В Иглинском районе республики обнаружен грузовой Volvo с мертвым водителем в кабине. Как сообщили в Управлении ГИБДД по Башкирии, накануне днем в Игли
Группа Via Chappa на фестивале в Чишмах представит новые композиции и исполнит хиты
Группа Via Chappa на молодежном фестивале в поселке Чишмы Чишминского района Башкирии исполнит композиции из нового, девятого альбома. Как сообщил аген
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть