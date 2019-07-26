Фото: скриншот с видео В Бураевском районе Башкирии заменили фонари в 27 деревнях и селах Фото: скриншот с видео

УФА, 26 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Бураевском районе Башкирии установили современные светодиодные фонари в 27 населенных пунктах. По республиканской программе модернизации уличного освещения на улицах сел и деревень обновили старые лампы.

Проблему освещенности населенных пунктов озвучивал и врио Главы Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в ноябре минувшего года. Полгода назад Бураевский район входил в тройку самых неосвещенных районов Башкирии.

По результатам проведённого мониторинга было установлено, что средняя освещённость улиц и проездов в городах и районах республики составляет 67,8 процента. При этом в 25 муниципалитетах этот показатель ниже среднереспубликанского, а в ряде населённых пунктов не достигает и 30 процентов. Кроме того, из 2,5 тысячи детских садов и школ 592 учреждения не имеют нормального освещения подходов в радиусе 500 метров.

«Это очень большая проблема. Это проблема комфорта жизни наших людей. Вопрос освещённости – один из ключевых элементов обеспечения безопасности», – подчеркнул тогда Радий Хабиров.

Сейчас положение в Бураевском районе с освещенностью сельских улиц выправляется. На установку современной системы освещения было направлено более 3 млн рублей. Столько же в муниципалитете платили в год за потребленное электричество. Благодаря экономии за счет энергосберегающих технологий, в районе планируют снизить затраты почти вдвое.