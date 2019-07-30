Фото: bashinform.ru, pixabay.com Умеете ли вы пользоваться такси? Семь правил безопасной поездки Фото: bashinform.ru, pixabay.com

УФА, 30 июл 2019. /ИА «Башинформ», Камиль Хасанов/.

Такси пользуется каждый из нас. Кто-то чаще, кто-то реже, но даже те, кто не может представить себе жизнь без автомобиля, иногда ездят в качестве пассажиров – например, отправляясь в аэропорт или на застолье в гости. Старшее поколение уфимцев еще помнит, каким «дефицитом» было государственное такси в советское время – заказать или тормознуть свободную «Волгу» с шашечками было не так-то просто. В девяностые их почти вытеснили те, кого называли бомбилами или частниками, в «нулевые» годы в Уфе появилось множество компаний такси на любой вкус и кошелек, а сегодня новое поколение уже не представляет, как это – вызвать такси телефонным звонком, а не через приложение.

Что мы ждем, вызывая такси? Отсутствия задержек: чаще всего пассажиры торопятся. Разумной цены: конкуренция на рынке позволяет выбрать наиболее выгодный вариант. Удобства, комфорта и вежливости со стороны водителя и операторов. Высокого уровня безопасности? Разумеется! Но, как правило, мы считаем, что за это отвечает только таксист. О том, что пассажир тоже участник дорожного движения, от которого тоже что-то зависит, мы часто забываем.

Как правильно пользоваться такси, какие нормы поведения соблюдать и на что обращать внимание? Ответить на эти вопросы нам помогут в пресс-службе сервиса «Везет» – одного из крупнейших российских агрегаторов, давно зарекомендовавшего себя в Уфе. Недавно в Санкт-Петербурге, еще одном важном регионе присутствия сервиса, проводилось исследование среди водителей и пассажиров, пользующихся услугами сервиса. В нем приняли участие почти четыре тысячи человек. Результаты опроса позволяют сделать вывод, что пассажиры такси стали более ответственно подходить к своей безопасности.

Выделим семь правил безопасной поездки, соблюдение которых зависит именно от пассажира.

1 Пристегивайтесь даже на заднем сидении такси К счастью, уже не надо объяснять, насколько важно пристегиваться ремнями безопасности. Судя по результатам опроса, этого правила придерживаются 95% респондентов. Те, кто выбирает другие варианты, в абсолютном меньшинстве: 2% готовы пристегнуться, «только если поедем очень быстро», а 3% надеются на аккуратность и опыт таксиста. Впрочем, им можно напомнить, что в аварии попадают не только лихачи, а и те аккуратные и опытные водители, в которых эти лихачи врезаются. Радует, что самосознание людей меняется. Однако традиция пристегиваться на заднем сидении еще не вошла в нашу жизнь так же массово. До недавнего времени пассажиры, как правило, вообще не знали, что это необходимо – но этого действительно требует пункт 2.1.2 ПДД. Мнение, что мягкие спинки передних сидений якобы защитят задних пассажиров от травм, ошибочно. Еще опаснее травма, которую не пристегнутый задний пассажир может нанести переднему пассажиру или водителю мощным ударом в спину. По данным ВОЗ, для пристегнутых задних пассажиров риск серьезных травм при аварии снижается даже сильнее, чем для передних (75% против 50%). В сети можно найти немало «видеоуроков», где суть угрозы подробно разъясняется – эти ролики создавали в США, где до сих пор 28% пассажиров не считает нужным пристегиваться сзади (особенно консервативны люди старшего поколения). Понятно, что в России процент несознательных значительно выше (около 70%) – но и он снижается.

2 Никогда не торопите водителя Мы ценим такси за четкий тайминг и возможность вовремя оказаться там, куда нельзя опоздать – например, на важном мероприятии или в аэропорту. А уж когда мы опаздываем, то такси вообще становится безальтернативным способом «нагнать время». Когда каждая минута на счету, порой так и хочется поторопить водителя. Что же делать? Большинство опрошенных пассажиров, к счастью, выбирают правильный вариант – лучше опоздать, чем создать опасную ситуацию на дороге. Согласно результатам опроса, 27% респондентов «будут волноваться молча». 70%, возможно, обратятся к водителю с просьбой ехать быстрее, но «пусть ускоряется в рамках ПДД, потому что безопасность – прежде всего». Только 2% пассажиров готовы требовать скорости любой ценой. Вряд ли таксист их послушает. Разрешенный скоростной режим в пределах города – 60 км/ч, и профессиональные водители помнят это лучше всего. В том числе и потому, что они за рулем значительную часть дня, и следовать «противозаконной» просьбе каждого пассажира – значит не только постоянно рисковать, но и собрать внушительную сумму штрафов. Платит ведь таксист, а не те, кто его подгоняет. Тем не менее, если таксист нарушает скоростной режим и другие правила дорожного движения, обязательно сообщите об этом в службу поддержки агрегатора. В сервисе «Везет» это можно сделать как в чате приложения, так и в телефонном разговоре. Каждая служба такси заинтересована в том, чтобы в ее рядах не было недостаточно ответственных водителей. Нелишним будет напомнить, что нарушение скоростного режима – самое распространенное нарушение ПДД в России. На недавнем совещании в правительстве Башкирии руководитель республики Радий Хабиров заявил, что «нужна новая культура вождения», связанная, прежде всего, со скоростными режимами, потому что «мы ремонтируем беспрецедентное количество дорог, и тут возникает дилемма – по хорошим дорогам начинают «летать». Водители должны понимать: наказывая, мы не за деньгами их охотимся, а жизнь им дарим».

3 Не отвлекайте таксиста разговорами Один из самых интересных пунктов исследования. Согласно опросу «Что раздражает водителя такси?», который провел сервис «Везет», 21,7% таксистов не любят болтать с пассажирами. Разговоры оказались одним из главных раздражителей. А что пассажиры? Исследование отследило и их общительность. Оказалось, впрочем, что «активных» болтунов, которых хлебом не корми – дай рассказать таксисту обо всех своих проблемах, не так уж много (3%). Еще 27% пассажиров готовы поддерживать беседу, если водитель к этому расположен. Большинство – 70% – не испытывает в дороге потребности в разговорах. Чем опасны разговоры за рулем, понятно – они отвлекают от дороги, снижают концентрацию внимания и увеличивают время реакций. Но до сих пор это нельзя было «посчитать». Теперь такие исследования ведутся. Обсуждение этой проблемы выросло из уже достаточно давней нормы ПДД, запрещающей разговаривать по телефону во время управления автомобилем. Когда эту норму вводили, то считалось, что главная проблема – «физическая»: это сам смартфон в руке водителя. Поэтому правила в нынешней редакции допускают разговор с использованием гарнитуры hands free. Однако, возможно, эта норма будет изменена, потому что эксперты говорят, что главная проблема – вовсе не в занятых руках. В этом году о том, что «самым опасным фактором является отвлечение внимание разговором, а не посторонний предмет в руках», заявили в ГИБДД (цитата по газете «Известия»). С предложением корректировать правила выступили и в Госдуме. «Даже когда разговариваешь по громкой связи, включается тоннельное сознание. Ничего не видишь, не слышишь, только рефлекторно реагируешь на изменение дорожной обстановки», – заявил зампред комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. А если так, то разговор с пассажиром не безопаснее телефонного. Кстати, согласно исследованию одного из университетов, на которое ссылаются СМИ, разговор во время вождения (независимо от наличия смартфона в руке) повышает вероятность аварии в четыре раза.

4 Не выходите из машины где попало К счастью, 63% пассажиров понимают, что высаживаться из машины в опасном месте – посреди пробки во втором ряду или там, где остановка запрещена знаком или разметкой – нельзя. Тем не менее, еще распространено представление о такси как о сервисе, где все по принципу «чего изволите», и от водителя можно требовать остановки в любом произвольном месте. Дело не только в нарушении правил дорожного движения – тем более, неожиданный маневр может создать аварийную ситуацию не только там, где эти маневры запрещены. Дело еще и в уважении к городской среде. Сегодня эта тема становится все более актуальной для Уфы и все активнее обсуждается обществом. Мы должны уважать не только правила, но и интересы друг друга, город, в котором мы живем. На этом строится культура поведения и существования в мегаполисе – месте, где столько людей, что очень легко потревожить чей-то комфорт. Останавливать машину и выходить не на оживленной дороге, а возле подъезда во дворе – это лишь одно из звеньев большой цепи. Дискуссии сегодня касаются и мирного и безопасного сосуществования велосипедистов, автомобилистов, пешеходов – после недавнего общегородского велопробега диалог об этом долго продолжался в прессе. Одной из самых громких общегородских кампаний этого года стала борьба с парковками на газонах – еще одной давней проблемой Уфы. Все помнят рейды, кампанию по увеличению штрафов, ссылки на опыт Москвы и Санкт-Петербурга, где успешные аналогичные кампании привели к тому, что стало гораздо меньше грязи и пыли. Надо учиться соблюдать интересы общества во всем – и в таких «мелочах», как остановка такси.

5 Помните, что в легковой машине помещаются только четыре пассажира С просьбами временно «увеличить емкость» автомобиля сталкивалась едва ли не половина таксистов, при этом большинство пассажиров понимают, что просьбы такого рода неуместны. Такой вывод можно сделать из статистики сервиса «Везет»: 41% водителей признались, что к ним обращались с просьбой взять пятого пассажира. Аргументы при этом были самые разнообразные: «Она худенькая, на руках посидит», «Если покажутся гаишники – мы пригнемся, спрячемся». 15% пассажиров готовы просить водителя разрешить сесть в машину лишнему человеку. 51% опрошенных сразу вызывают в этой ситуации второе такси. На первый взгляд может показаться, что в этом нарушении нет ничего «криминального». Понятно, что автомобиль рассчитан на гораздо большие нагрузки, чем это записано в его техпаспорте, да и средний вес человека рассчитывается для техники «с запасом». Четыре пассажира на заднем сиденье – если они там уместятся – не создадут проблем с управляемостью. Но, думая так, мы не учитываем, насколько сложным техническим и инженерным сооружением является современный автомобиль (а ведущие службы такси в мире используют только новые автомобили авторитетных марок: сервис «Везет» не является исключением, здесь действуют достаточно строгие критерии для машин, в том числе и по «возрасту»: не старше 2012 года). Одно описание норм пассивной безопасности даст фору любой сложной диссертации: кузов должен быть одновременно и жестким («жилая зона» с силовой клеткой), и податливым (мягкие зоны, которые, наоборот, должны сминаться, чтобы погасить скорость). Все рассчитано детально: куда должен «выпадать» двигатель при аварии, как должен вести себя каждый сантиметр кузова. Пять пассажиров нарушают схему рассадки, под которую рассчитаны ремни и подушки безопасности, центровку и т.д. и т.п. Труд сотен людей, десятилетия опыта и годы испытаний – все это идет насмарку.

6 Никогда не просите таксиста везти ребенка без детского кресла Многие таксисты возят детское автокресло (хотя бы в багажнике, чтобы при необходимости установить в салон), но не все имеют такую возможность. Большинство приложений по заказу такси имеет такую функцию – сообщить о том, что необходимо детское кресло, но, опять же, не все. Иногда пассажир забывает поставить галочку или упомянуть о ребенке во время звонка. Всякое бывает. В результате – на вызов приезжает машина, в которой нет детского кресла. Наверное, каждый родитель хоть раз оказывался в такой досадной ситуации. Что делать? Правила категорически запрещают перевозку детей без специальных устройств. Таксисты отказывают в перевозке пассажиру с ребенком, и дело вовсе не в штрафе, который им грозит. К счастью, это понимает и подавляющее большинство родителей. По данным опроса, 89% из них не настаивают на перевозке ребенка без кресла и делают другой заказ. Но все же случаи, когда в ход идут аргументы – «Тут рядом» или «Я на руках буду крепко держать» – не редкость. Объяснять, чем это чревато, не нужно. Заказывая такси, полезно будет связаться с водителем и дополнительно обсудить, каким именно автокреслом он располагает. Международные правила делят их на пять групп: каждая подразумевает свой диапазон роста и веса ребенка. Кресло группы 0 представляет собой автолюльку, которая устанавливается перпендикулярно ходу движения автомобиля. Ребенок от полугода будет надежнее защищен в «переноске» класса 0+. Дети до четырех лет должны перевозиться в кресле группы 1 с пятиточечными ремнями. Для детей старше (и до 12 лет) кресла используют штатные ремни безопасности (группа 2 – 3). Как правило, таксисты используют универсальные автокресла, совмещающие функции всех групп, но не лишним будет заранее уточнить у водителя этот момент. Если вы регулярно ездите на такси с грудным ребенком, возможно, проще будет завести свою автолюльку или переноску.

7 Заказывайте такси через агрегаторы, чтобы получить качественную услугу Не все пассажиры знакомы с такими тонкостями, как разница между агрегатором и таксомоторным парком «полного цикла». Вторые постепенно уходят в прошлое, проигрывая более современным сервисам. Агрегатор объединяет усилия ряда компаний и индивидуальных предпринимателей, предлагая и клиентам, и водителям специальные сервисы. В случае клиента это, как правило, приложение для смартфона, система, генерирующая цену за поездку – и, как правило, эта цена более прозрачна и выгодна, чем у традиционных таксопарков. Главным образом, за счет этого услуга такси в последние годы стала доступнее для населения. С точки зрения безопасности – важно то, что агрегаторы устанавливают более высокие стандарты качества. В случае с «Везет» это, например, обязательное личное знакомство специалистов с водителем, прежде чем он будет допущен к работе с агрегатором. На собеседовании не ограничиваются формальной стороной вроде водительского стажа от трех лет, а изучают личность водителя, осматривают его автомобиль. Агрегатор внимательно следит за его «репутацией», рейтингами от пользователей, отзывами, что позволяет проводить своего рода селекцию: это гарантия, что на ваш вызов приедет высококлассный специалист, уважающий нормы безопасности.

Безопасность на дороге – зона ответственности всех участников движения. Пешеход, перебегающий дорогу на красный сигнал светофора, нарушает не меньше, чем водитель, не остановившийся перед «зеброй». Те же правила работают и в такси. Водитель должен соблюдать правила дорожного движения, но и пассажир должен следовать правилам поездки в автомобиле – которые, к слову, следует выполнять не только в такси, но и в машине друга, коллеги или соседа.