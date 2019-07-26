В Башкирии резко похолодает до +3 градусов
В Башкирии резко похолодает до +3 градусов Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 26 июл 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
В связи с вторжением арктической воздушной массы, на территории Башкортостана начиная с 29 июля температура воздуха резко понизится ночью до +3,+9 градусов, днем до +13,+18 градусов, что на 5-7 градусов ниже многолетних значений. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.
По республике пройдут дожди различной интенсивности, местами с грозами, возможен град.