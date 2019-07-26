Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.15 ↑

EUR 70.29 ↑

26 июля Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

На строительство водозабора в Уфимском районе Башкирии направят более 200 млн рублей

ОБЩЕСТВО

УФА, 26 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

На проектирование и строительство водозабора в селе Кумлекуль, деревне Якшиваново, селе Горново, селе Красный Яр, деревне Карюгино, деревне Опытное хозяйство в Уфимском районе Башкирии планируется направить 201,2 млн рублей.

Заявки принимаются до 2 августа, в этот же день состоится аукцион по определению подрядчика.

Финансировать проект будут из федерального, республиканского и муниципального бюджетов.

Работы планируется завершить до 30 ноября 2021 года.

Теги: водоснабжение
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Синоптики объяснили причину смога в Башкирии
Синоптики Башгидрометцентра прокомментировали сообщения о смоге, наблюдающемся в некоторых районах и городах Башкирии. [quote]«Зарегистрированные сего
Предприниматели Стерлитамака показывают успешный пример ремонта подъездов
В Башкортостане продолжается реализация республиканской программы по ремонту подъездов в многоквартирных домах. К 1 сентября из 4 000 подъездов, включен
В Башкирии нашли фуру с мертвым дальнобойщиком
В Иглинском районе республики обнаружен грузовой Volvo с мертвым водителем в кабине. Как сообщили в Управлении ГИБДД по Башкирии, накануне днем в Игли
К 100-летию Мустая Карима объявлен конкурс «Башкирия! Ты свет в моей судьбе»
В Башкортостане объявлен Республиканский творческий конкурс среди детей-инвалидов «Башкирия! Ты свет в моей судьбе», посвященный 100-летию со дня рождени
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть