На строительство водозабора в Уфимском районе Башкирии направят более 200 млн рублей

УФА, 26 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

На проектирование и строительство водозабора в селе Кумлекуль, деревне Якшиваново, селе Горново, селе Красный Яр, деревне Карюгино, деревне Опытное хозяйство в Уфимском районе Башкирии планируется направить 201,2 млн рублей.

Заявки принимаются до 2 августа, в этот же день состоится аукцион по определению подрядчика.

Финансировать проект будут из федерального, республиканского и муниципального бюджетов.

Работы планируется завершить до 30 ноября 2021 года.