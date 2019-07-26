На строительство водозабора в Уфимском районе Башкирии направят более 200 млн рублей
УФА, 26 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.
На проектирование и строительство водозабора в селе Кумлекуль, деревне Якшиваново, селе Горново, селе Красный Яр, деревне Карюгино, деревне Опытное хозяйство в Уфимском районе Башкирии планируется направить 201,2 млн рублей.
Заявки принимаются до 2 августа, в этот же день состоится аукцион по определению подрядчика.
Финансировать проект будут из федерального, республиканского и муниципального бюджетов.
Работы планируется завершить до 30 ноября 2021 года.