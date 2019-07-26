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В Уфе пройдет конкурс башкирских сыроделов

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе пройдет конкурс башкирских сыроделов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 26 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Второй региональный конкурс «Лучший сыр Башкортостана» пройдет в Уфе 9 августа. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минсельхоза. К участию приглашаются сыроделы республики всех форм собственности. Конкурс состоится в Башкирском государственном аграрном университете, по адресу: бульвар Хадии Давлетшиной, 6, учебный корпус №6.Награждение победителей и призеров конкурса пройдет в рамках IX ежегодного фестиваля «Молочная страна-2019». Подробности участия — на официальном сайте ведомства.

Теги: сыр, переработка молока
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