В Уфе пройдет конкурс башкирских сыроделов
В Уфе пройдет конкурс башкирских сыроделов Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 26 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.
Второй региональный конкурс «Лучший сыр Башкортостана» пройдет в Уфе 9 августа. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минсельхоза. К участию приглашаются сыроделы республики всех форм собственности. Конкурс состоится в Башкирском государственном аграрном университете, по адресу: бульвар Хадии Давлетшиной, 6, учебный корпус №6.Награждение победителей и призеров конкурса пройдет в рамках IX ежегодного фестиваля «Молочная страна-2019». Подробности участия — на официальном сайте ведомства.