С 26 по 28 июля в башкирском Зауралье сохранится чрезвычайный класс пожароопасности
С 26 по 28 июля в башкирском Зауралье сохранится чрезвычайный класс пожароопасности Фото: Олег Яровиков
УФА, 26 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
С 26 по 28 июля 2019 года в Зауралье республики сохранится чрезвычайный — пятый класс пожароопасности, предупреждает Госкомитет РБ по ЧС.
Специалисты рекомендуют не разводить костер в лесу или на торфянике, даже возле водоёмов.
Нельзя поджигать сухую траву на полях или полянах в лесу, бросать непотушенные спички или сигареты.
Также не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах — искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом.
Недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы.
Водителям необходимо быть предельно внимательными: брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара, добавляют спасатели.
Как сообщало агентство «Башинформ», 25 июля врио Главы Башкирии Радий Хабиров, в связи со стабилизацией обстановки с лесными пожарами, установлением низкого класса пожарной опасности, распорядился отменить особый противопожарный режим в большинстве районов республики.
Исключение составили Абзелиловский, Баймакский, Белорецкий, Бурзянский, Зианчуринский, Зилаирский, Учалинский и Хайбуллинский районы.
Администрациям этих районов рекомендовано до окончания особого противопожарного режима «продолжать осуществлять меры пожарной безопасности», отмечается в распоряжении республиканского правительства.