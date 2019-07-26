Фото: Олег Яровиков С 26 по 28 июля в башкирском Зауралье сохранится чрезвычайный класс пожароопасности Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

С 26 по 28 июля 2019 года в Зауралье республики сохранится чрезвычайный — пятый класс пожароопасности, предупреждает Госкомитет РБ по ЧС.

Специалисты рекомендуют не разводить костер в лесу или на торфянике, даже возле водоёмов.

Нельзя поджигать сухую траву на полях или полянах в лесу, бросать непотушенные спички или сигареты.

Также не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах — искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом.

Недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы.

Водителям необходимо быть предельно внимательными: брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара, добавляют спасатели.

Как сообщало агентство «Башинформ», 25 июля врио Главы Башкирии Радий Хабиров, в связи со стабилизацией обстановки с лесными пожарами, установлением низкого класса пожарной опасности, распорядился отменить особый противопожарный режим в большинстве районов республики.

Исключение составили Абзелиловский, Баймакский, Белорецкий, Бурзянский, Зианчуринский, Зилаирский, Учалинский и Хайбуллинский районы.

Администрациям этих районов рекомендовано до окончания особого противопожарного режима «продолжать осуществлять меры пожарной безопасности», отмечается в распоряжении республиканского правительства.