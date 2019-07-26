Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.15 ↑

EUR 70.29 ↑

26 июля Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

С 26 по 28 июля в башкирском Зауралье сохранится чрезвычайный класс пожароопасности

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

С 26 по 28 июля в башкирском Зауралье сохранится чрезвычайный класс пожароопасности Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

С 26 по 28 июля 2019 года в Зауралье республики сохранится чрезвычайный — пятый класс пожароопасности, предупреждает Госкомитет РБ по ЧС.

Специалисты рекомендуют не разводить костер в лесу или на торфянике, даже возле водоёмов.

Нельзя поджигать сухую траву на полях или полянах в лесу, бросать непотушенные спички или сигареты.

Также не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах — искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом.

Недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы.

Водителям необходимо быть предельно внимательными: брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара, добавляют спасатели.

Как сообщало агентство «Башинформ», 25 июля врио Главы Башкирии Радий Хабиров, в связи со стабилизацией обстановки с лесными пожарами, установлением низкого класса пожарной опасности, распорядился отменить особый противопожарный режим в большинстве районов республики.

Исключение составили Абзелиловский, Баймакский, Белорецкий, Бурзянский, Зианчуринский, Зилаирский, Учалинский и Хайбуллинский районы.

Администрациям этих районов рекомендовано до окончания особого противопожарного режима «продолжать осуществлять меры пожарной безопасности», отмечается в распоряжении республиканского правительства.

Теги: лесные пожары
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Синоптики объяснили причину смога в Башкирии
Синоптики Башгидрометцентра прокомментировали сообщения о смоге, наблюдающемся в некоторых районах и городах Башкирии. [quote]«Зарегистрированные сего
Предприниматели Стерлитамака показывают успешный пример ремонта подъездов
В Башкортостане продолжается реализация республиканской программы по ремонту подъездов в многоквартирных домах. К 1 сентября из 4 000 подъездов, включен
В Башкирии нашли фуру с мертвым дальнобойщиком
В Иглинском районе республики обнаружен грузовой Volvo с мертвым водителем в кабине. Как сообщили в Управлении ГИБДД по Башкирии, накануне днем в Игли
К 100-летию Мустая Карима объявлен конкурс «Башкирия! Ты свет в моей судьбе»
В Башкортостане объявлен Республиканский творческий конкурс среди детей-инвалидов «Башкирия! Ты свет в моей судьбе», посвященный 100-летию со дня рождени
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть