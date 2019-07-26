УФА, 26 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Лесхозы Башкирии получили первую партию новой лесохозяйственной техники. На базе республиканского Лесопожарного центра прошла церемония передачи лесхозам первой партии лесохозяйственной техники, полученной республикой в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов».

В церемонии передачи техники приняли участие и.о. заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министра сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов, министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов.

Лесхозам передали 50 единиц техники и оборудования.

«Без современной техники сложно эффективно работать в лесу, сложно выполнить те масштабные задачи по увеличению молодых лесов. До конца 2019 года мы еще закупим технику на сумму около 100 млн рублей. Считаю, что распределение техники среди лесхозов прошло справедливо, те учреждения, которые работали эффективно и с наибольшей отдачей, получили технику в первую очередь», — отметил Ильшат Фазрахманов.

Министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов особо подчеркнул, что передача новой техники подведомственным учреждениям становится традицией.

«Две недели назад мы передавали отделам ГКУ «Управление лесничествами» лесопатрульную технику — 12 автомобилей повышенной проходимости марки «Нива», сегодня в наши лесхозы поедут 22 колесных тракторов Беларус 82.1, — отметил Марат Шарафутдинов. — Кроме того, приобретены 20 единиц инвентаря и оборудования для лесовосстановительных работ, таких как культиваторы лесные бороздные КЛБ-1,7 плуги навесные ПЛН-3-35 и лесопосадочные машины МЛУ-1. В 2019 году ожидается также получение лесопожарной техники на сумму 44,13 млн рублей».