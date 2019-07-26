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В поездах разрешили провозить грызунов, земноводных и пресмыкающихся

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В поездах разрешили провозить грызунов, земноводных и пресмыкающихся Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 26 июл 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В поездах дальнего следования разрешили провозить мелких грызунов, хищников (енотов, норок), мелких неядовитых земноводных и пресмыкающихся. Об этом сообщает пресс-служба АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»).

Ранее разрешалось перевозить собак, кошек, птиц и других мелких теплокровных животных (хомяков, морских свинок, кроликов), а также черепах.

С июля 2019 года список животных, разрешенных к перевозке, расширился. Полный перечень животных перечислен на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» – «Перевозка багажа, животных».

Также изменились требования к перевозке. Для упрощения процесса кормления животных кормушка и поилка должны крепиться к дверце клетки (контейнера). С целью обеспечения чистоты клетка (контейнер) должны быть оборудованы поддоном, выдвигаемым без открывания клетки.

Россияне могут воспользоваться услугой перевозки домашних животных без сопровождения владельцев в багажных купе с 16 июля 2018 года. В настоящий момент услуга доступна в 226 поездах дальнего следования. С момента запуска услуги перевозки животных без сопровождения владельцев оформлено более 4,6 тысяч билетов.

Теги: РЖД
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