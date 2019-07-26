Рейды ОНФ в Уфе выявили сметаемый метлой асфальт и другие «чудные чудеса» подрядчиков

Фото: Валерий Шахов, администрация Уфы











Фото: Валерий Шахов, администрация Уфы

УФА, 26 июл 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина на круглом столе, который прошел накануне в агентстве «Башинформ», попросила чиновников пожалеть президента России Владимира Путина, которому жители страны пишут тысячи своих обращений, не найдя решение своих проблем у местной власти. Гостья из Москвы приехала в Башкортостан, чтобы проверить ход реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». По ее мнению, муниципальным властям нужно слушать и слышать своих жителей, все вопросы решаемы на местах.

Дворовые территории в микрорайоне Сипайлово и Кировском районе Уфы, благоустроенные за счет средств, выделенных из федерального бюджета, по словам Калининой оставили неоднозначное впечатление.

«Асфальт, которые там уложили, сметается метлой за два месяца. Он, попросту говоря, некачественный и вызывает вопросы к представителям администраций, которые принимали эту работу. Я буду ходатайствовать, чтобы учредители и директора подрядных организаций, которые занимались благоустройством проверенных нами дворов, были включены в реестр недобросовестных подрядчиков. Это нужно для того, чтобы они больше не могли работать на этом рынке и творить свои «чудные чудеса», — отметила Светлана Калинина.

Члена Центрального штаба ОНФ возмутило и положение дел в парке «Кашкадан». Во время общения жители пожаловались, что в парке уложена некачественная плитка, нет бесплатных туалетов.

«Если нет бесплатного санузла, значит будут использоваться кустики. А парк-то культуры и отдыха. Ну, какая же это культура тогда, если под кустами люди сидеть будут? Этот вопрос нужно решить», — отметила Калинина, обращаясь к чиновникам.

По ее словам, в парке не должно быть закрытых спортивных площадок.

«Если они построены за государственные деньги, у людей должен быть круглосуточный к ним доступ. Проблему охраны решайте за счет полиции или установки видеонаблюдения, спортплощадки должны быть доступны для людей всегда».

При этом члена Центрального штаба ОНФ приятно удивил сквер «Волна» в Затоне.

«Это лучшая практика для представления в Минстрой России. Проект имеет все основания стать одним из победителей всероссийского конкурса по организации общественных пространств. Здесь сохранена зелень, есть тропа здоровья, установлена красивая детская площадка с игровыми элементами» — сказала Светлана Калинина.

Однако, по ее мнению, в Уфе не хватает какого-то национального колорита, нестандартных решений при обустройстве детских площадок.

«Не должно быть все однотипным, при этом меня порадовала чистота в городе, чего пока не скажешь о подъездах, где надо наводить элементарный порядок, там не должно быть грязно, все это влияет на здоровье людей».

Член Центрального штаба ОНФ рассказала и о своем визите в многоквартирные дома по улице Якуба Коласа, куда переселили граждан из аварийного жилья и откуда было много обращений жителей. В квартирах холодно и сыро, на стенах то и дело появляется плесень, не правильно работает система вентиляции и есть перебои с холодной и горячей водой.

«У меня есть большие претензии к деятельности застройщика ПСК-6, и к качеству тех квартир, где сейчас живут люди, переселенные из аварийного жилья. Эти дома, где мы были, попросту не отвечают санитарным и техническим правилам и нормам. Исполком сделает соответствующий запрос, и через месяц я хочу видеть всех исполнителей в прокуратуре. По всем выявленным фактам мы будем добиваться устранения нарушений. Жилье по программе переселения из ветхого и аварийного должно быть достойного качества», — отметила Светлана Калинина.