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25 июля Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Обязанности главы Благовещенского района Башкирии будет исполнять Олег Голов

ПОЛИТИКА
Фото: globalufa.ru

Обязанности главы Благовещенского района Башкирии будет исполнять Олег Голов Фото: globalufa.ru

УФА, 25 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Олег Голов будет исполнять обязанности главы администрации Благовещенского района до 23 августа — на эту дату назначен конкурс, на котором депутаты должны утвердить нового главу. Такое решение сегодня приняли депутаты муниципалитета. Олег Голов в телефонном разговоре подтвердил агентству «Башинформ» эту информацию.

Олег Евгеньевич Голов родился в 11 августа 1972 года в Стерлитамаке. С октября 2017 года по апрель этого года он возглавлял Корпорацию развития Республики Башкортостан. До сегодняшнего своего избрания Олег Голов занимал должность заместителя главы администрации Благовещенского района по строительству.

Бывший глава Благовещенского района Фарит Фазылов покинул свой пост накануне. Он руководил районом с 2010 года.

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