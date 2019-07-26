Вперед, в Стерлитамак: топ-7 уникальных профессий, которым не научат в Уфе

УФА, 26 июл 2019. /ИА «Башинформ», Камиль Хасанов/.

Разрушаем стереотипы! Вы ведь тоже наверняка думали, что необычные, уникальные и перспективные специальности можно получить только в столицах? Увы, это проблема, которая обсуждается давно: лучшие абитуриенты из городов республики едут поступать в Уфу, а лучшие уфимские – в Москву. Однако тренды могут измениться. Вы знали, что, например, в Стерлитамаке можно получить несколько уникальных специальностей, которых не найдешь в Уфе?

Стерлитамак – город с сильной традицией высшего образования: педагогический вуз был основан здесь почти 80 лет назад и славился далеко за пределами республики. Сейчас его правопреемником является Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета – классический вуз с большим количеством программ подготовки по четырем уровням образования: колледж – бакалавриат – магистратура – аспирантура. То, что предлагает сегодня Стерлитамакский филиал БашГУ, вполне стоит того, чтобы поехать сюда учиться, например, из Уфы или Оренбурга. Еще недавно это могло показаться фантастикой – но только посмотрите: киберследователь, пилот квадрокоптера, богослов и многое другое, – где еще получишь настолько уникальные профессии?

1 Программирование и дизайн виртуальной и дополненной реальности «Разработчик виртуальных миров»: звучит красиво и все еще слегка фантастически. На самом деле – такие специалисты становятся все нужнее во вполне «реальных» сферах – в промышленности, медицине, космонавтике и авиации, в индустрии развлечений и т.д. Симуляторы оказываются дешевле традиционной практики для тренировок тех или иных специалистов, причем, виртуальная реальность дешевеет с каждым днем и становится все доступнее. Можно получить дефицитную специальность в своем регионе, потому что, помимо Стерлитамакского филиала БашГУ, ее дают только в двух российских вузах – в Высшей школе экономики и Дальневосточном федеральном университете. Кстати, в «Вышке» ее получение на коммерческой основе обойдется втрое дороже, чем в СФ БашГУ. Уже во время учебы в Стерлитамаке (очная форма, 10 мест из 50 – бюджетные) студент получает возможность работать в команде над реальными проектами, учится через разработку игр GameDev/VR/AR, а партнерство с системным проектом Агентства стратегических инициатив «Кибер Россия» создает хорошие перспективы трудоустройства. Чтобы поступить на эту специальность, потребуется сдать ЕГЭ по математике (профильный уровень), информатике и русскому языку.

2 Судебная и прокурорская деятельность Юрист, как известно, одна из самых востребованных (и высокооплачиваемых!) специальностей. А «профильные» юристы ценятся тем более высоко. Поэтому для работы в судах, прокуратуре, других правоохранительных органах специальность, полученная в Стерлитамаке, может оказаться гораздо привлекательнее, чем профессия юриста «вообще». Глубокое знание судебной и правоохранительной специфики – это большой плюс для построения карьеры адвоката, работы в правозащитных организациях или в юридическом отделе тех предприятий, специфика работы которых связана с судебными исками. Чтобы поступить на эту программу, потребуются результаты ЕГЭ по обществознанию, истории и русскому языку. За пять лет очного обучения свой опыт будут передавать юристы высокой квалификации, имеющие опыт работы в судах и правоохранительных органах. Студентов ждут деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, круглые столы, дискуссии, и даже работа в собственном учебном зале судебных заседаний и криминалистической лаборатории факультета. Студенты проходят практику в судах, прокуратуре, органах внутренних дел: возможно, там вы получите хорошие предложения продолжить карьеру.

3 Системное программирование и компьютерные технологии + Программирование мобильных, облачных и интеллектуальных систем О том, как востребованы такие специалисты сегодня, когда цифровизация массово внедряется во все отрасли, даже и рассказывать не надо. Выпускники смогут разрабатывать программное обеспечение, тестировать его, руководить проектами, выступать в роли оператора автоматизированных систем производства и т.д. и т.п. Информационно-коммуникационные системы (включая, конечно, интернет), базы данных, разнообразные информационные ресурсы и технологические процессы – всюду нужны профильные специалисты. В качестве вступительных испытаний принимаются результаты ЕГЭ по математике (профильный уровень), информатике и русскому языку, обучение возможно как в очной, так и в очно-заочной форме – с глубоким погружением в точные науки, современные информационные дисциплины и прикладное программирование. На очном отделении есть 19 бюджетных мест.

4 История и философия православия «Теология» – само по себе молодое направление в российских вузах, а программа «История и философия православия» и вовсе может считаться уникальной. Она будет интересна тем, кто хочет реализовать свой потенциал в качестве специалиста по религии, богослова, философа. Выпускники смогут преподавать как в светских учебных заведениях (напомним, что «Основа религиозных культур и светской этики» введена в школе повсеместно), так и в духовных академиях, семинариях. Кроме того, работа во многих государственных, общественных, благотворительных структурах требует «продвинутого» уровня в общении с церковью, – и, конечно,сами епархиальные структуры, религиозные организации, профильные СМИ нуждаются в грамотных специалистах. Чтобы поступить, абитуриентку необходимо предоставить результаты ЕГЭ по русскому языку и истории и пройти собеседование. Помимо ключевых дисциплин, таких, как психология, иностранные языки, политология и т.д., значительное место в образовательной программе отводится религиоведческим дисциплинам – от основ богословия до церковнославянского языка. Большая доля дисциплин по выбору позволяет построить интересную индивидуальную образовательную траекторию.

5 Безопасность измерительных систем и вычислительной техники Развитие технологий привлекает все больше внимания к вопросам их безопасности и защиты данных. «Профильный» специалист будет востребован как аналитик компьютерных систем, аудитор комплексной безопасности в промышленности, IT-аудитор, разработчик специального программного обеспечения – и даже киберследователь. Чтобы поступить на эту специальность, нужно сдать ЕГЭ по математике (профильный уровень), физике и русскому языку. Обучение возможно как в очной, так и в очно-заочной форме. Студенты получают доступ к уникальному комплексу знаний: это и различные языки программирования, и модели безопасности и защиты в разных операционных системах, и технологии построения защиты компьютерных сетей, и криптография.

6 Applied programming / Прикладное программирование Программа не случайно названа на двух языках: она готовит свободно владеющих английским специалистов в сфере проектирования. Это логично, потому что технологии существуют в мире без границ, и рабочим языком в этой сфере является английский. Без отличного владения им трудно разрабатывать веб-приложения, мобильные приложения, корпоративные информационные системы, приложения дополненной и виртуальной реальности и элементы «интернета вещей», – все то, чем будут заниматься выпускники этой специальности. Чтобы поступить сюда, нужно сдать ЕГЭ по математике (профильный уровень), информатике, русскому языку. Обучение только в очной форме. Студентов научат различным языкам программирования, фреймворкам для разработки приложений, блокчейну, дадут инструменты для создания виртуальной и дополненной реальности, познакомят с искусственным интеллектом, – и научат разговорному английскому, конечно же. Для поступления достаточно базового английского школьного уровня. А в перспективе – магистратура европейских университетов или направления Иннополиса или Сколково.

7 Оператор беспилотника (программа среднего профобразования) Квадрокоптеры завоевывают мир, и все уже прекрасно знают, что это не только развлечение. Беспилотники все активнее используются МЧС, полицией, военными, противопожарной службой, экологами, геодезистами, нефтяниками... Всех и не перечислишь. Операторы беспилотных летальных аппаратов ценятся очень высоко, и, между прочим, их зарплаты начинаются от 30 – 50 тыс. – и это только у новичков. Колледж СФ БашГУ предлагает получить профессию «Оператор беспилотных летальных аппаратов»: специалисты сможет готовить машины к полету, управлять ими, составлять задания, настраивать технику (в том числе фототехнику), заниматься мелким ремонтом квадрокоптеров и БПЛА самолетного типа, составлять необходимую документацию. Обучение в колледже займет 2 года 10 месяцев (для выпускников 11 класса) или 3 года 10 месяцев (после 9 класса), далее можно получить высшее образование в Стерлитамакском филиале БашГУ по ускоренной программе и без сдачи ЕГЭ. Практику проходят на профильном предприятии «Концерна «Калашников», там же, кстати, можно получить высокооплачиваемую работу.

Как видите, если не смотреть в сторону столичных вузов, а обращать внимание в первую очередь на само содержание программ, то в вузах нашей республике – и не только в Уфе – можно найти немало интересного и перспективного.

Подробнее о предложениях Стерлитамакского филиала БашГУ можно узнать на сайте strbsu.ru/abiturientu или связавшись с приемной комиссией: г. Стерлитамак, проспект Ленина, 49, каб.107, тел. +7 (3473) 43-46-63, +7 (917) 4011500.