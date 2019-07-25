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Прокурором Уфы стал Сергей Воронов

ОБЩЕСТВО
Фото: сайт Прокуратуры РБ

Прокурором Уфы стал Сергей Воронов Фото: сайт Прокуратуры РБ

УФА, 25 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

На должность прокурора Уфы назначен Сергей Воронов. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Старший советник юстиции Сергей Воронов ранее работал прокурором Октябрьского района Уфы.

Справка. Сергей Воронов родился в 1979 году в Стерлитамаке. В 2002 году окончил Башкирский государственный университет по специальности «юриспруденция». В период с 2003 года по 2004 год работал следователем, старшим следователем прокуратуры города Салавата, с 2004 по 2006 год – заместителем прокурора Салавата, с 2006 года по 2011 год – прокурором Стерлитамакского района, с 2011 года по июль 2019 года состоял в должности прокурора Октябрьского района Уфы.

Теги: прокуратура
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