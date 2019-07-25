Фото: Олег Яровиков В башкирском Зауралье сохраняется чрезвычайный класс пожароопасности Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Хайбуллинском районе Башкирии вновь прогнозируется чрезвычайный — пятый класс пожарной опасности. Высокий — четвертый класс пожароопасности в лесах ожидается сегодня в трех районах — Зилаирском, Стерлитамакском и Федоровском, сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

По информации Башгидрометцентра, сегодня в Башкирии прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем 25-30 градусов.

Напомним, во время установления четвертого класса пожарной опасности лесные пожары возникают даже от незначительных источников огня, быстро распространяются и создают дополнительные мелкие очаги.

При пятом классе пожарной опасности природные пожары возникают от любого источника открытого огня. Горение происходит интенсивно и огонь быстро распространяется.

За минувшие сутки на территории Башкирии лесные пожары не обнаружены. Действующих природных пожаров нет, подчеркнули спасатели.

Всего с начала пожароопасного сезона-2019 в республике произошло 146 лесных пожаров. Огнем пройдено более 1858 га лесной территории.

Для сравнения: год назад на эту же дату в регионе насчитывалось 106 природных пожаров, от огня которых пострадало 784 га леса.