Александр Груздев

Фото: Администрация Бирский район В Башкирии глава Бирского района досрочно сложил с себя полномочия Фото: Администрация Бирский район

УФА, 24 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня глава Бирского района Башкирии Александр Груздев официально подал в отставку. Чиновник сложил с себя полномочия на внеочередном 34-м заседании Совета муниципалитета. Как сообщили в пресс-службе районной администрации, в заявлении указана причина «по собственному желанию».

Исполнять обязанности главы администрации Бирского района будет на и. о. заместителя главы администрации муниципального района Василий Петров.