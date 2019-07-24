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24 июля Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии глава Бирского района досрочно сложил с себя полномочия

ПОЛИТИКА
Александр Груздев
Фото: Администрация Бирский район

В Башкирии глава Бирского района досрочно сложил с себя полномочия Фото: Администрация Бирский район

УФА, 24 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня глава Бирского района Башкирии Александр Груздев официально подал в отставку. Чиновник сложил с себя полномочия на внеочередном 34-м заседании Совета муниципалитета. Как сообщили в пресс-службе районной администрации, в заявлении указана причина «по собственному желанию».

Исполнять обязанности главы администрации Бирского района будет на и. о. заместителя главы администрации муниципального района Василий Петров.

Василий Петров

Теги: Бирский район, глава, отставка
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