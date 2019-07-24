Фото: Госкомитет РБ по ЧС В Уфе воспитанников детского сада атаковала стая ос Фото: Госкомитет РБ по ЧС

УФА, 24 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Осиные ульи на окне здания, в уличной беседке и в скворечнике на территории уфимского детского сада №305 обнаружили сотрудники аварийно-спасательной службы Госкомитета Башкирии по ЧС. Спасатели получили информацию от руководителей дошкольного учреждения, которые пожаловались на атаку насекомых.

«Некоторые дети уже получили укусы», — уточнили в пресс-службе ведомства.

После спасательной операции все осиные жилища сняты, а насекомые отправлены в лес.