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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе воспитанников детского сада атаковала стая ос

ОБЩЕСТВО
Фото: Госкомитет РБ по ЧС

В Уфе воспитанников детского сада атаковала стая ос Фото: Госкомитет РБ по ЧС

УФА, 24 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Осиные ульи на окне здания, в уличной беседке и в скворечнике на территории уфимского детского сада №305 обнаружили сотрудники аварийно-спасательной службы Госкомитета Башкирии по ЧС. Спасатели получили информацию от руководителей дошкольного учреждения, которые пожаловались на атаку насекомых.

«Некоторые дети уже получили укусы», — уточнили в пресс-службе ведомства.

После спасательной операции все осиные жилища сняты, а насекомые отправлены в лес.

Теги: спасатели, Госкомитет РБ по ЧС, ЧП, детский сад
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