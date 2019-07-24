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В Уфе этой осенью откроют две новые школы в центре и в микрорайоне Яркий

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

В Уфе этой осенью откроют две новые школы в центре и в микрорайоне Яркий Фото: администрация Уфы

УФА, 24 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Две новые школы откроют в Уфе этой осенью. Обновленная 44-я школа предстанет перед учениками в Советском районе, вторая — №162 распахнет свои двери в микрорайоне «Яркий». В администрации столицы Башкирии подчеркнули, что дети в этих общеобразовательных учреждениях будут обучаться в одну смену.

В 44-й школе на улице Революционной возвели новые корпуса — 1, 3, 4. Во втором провели реконструкцию. Школа раскинулась на площади 19 тысяч квадратных метров и одновременно сможет принять 1300 детей.

Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин посетил обновленную школу и отметил, что она будет доступна и для детей с инвалидностью: тактильные дорожки, отсутствие порогов для свободного передвижения и входные группы с пандусами.

Школа микрорайона «Яркий» в Деме раскинулась на площади 22 тысячи «квадратов». В одну смену здесь будут обучаться 1000 детей. Дизайн образовательного учреждения выбран в соответствии с названием микрорайона: фасады школы выполнены в разных цветах, а внутри коридоры окрасят в зеленый, оранжевый, желтый и синий.

Здесь же запустят к работе различные кружки: шахматы, баскетбол, волейбол, футбол, куреш, скорочтение, робототехника, сценическое искусство, пение и другие спортивные и творческие направления.

«Данный микрорайон является одним из быстрорастущих в городе, поэтому и новая школа должна стать не просто современным образовательным учреждением, а центром притяжения для всех жителей. Большой актовый зал школы позволит проводить массовые мероприятия, собрания и праздники для жителей микрорайона, организовывать концерты и другие культурные мероприятия», — сказал Ульфат Мустафин.

После завершения строительства мэр Уфы поручил благоустроить прилегающую к школам территорию и организовать подъездные пути.

Теги: школы, Ульфат Мустафин, микрорайон Яркий, Советский район
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