Фото: Фейсбук Бывший директор Управления электротранспорта Уфы Аскар Фазлыев стал проректором БГПУ Фото: Фейсбук

УФА, 24 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Аскар Фазлыев с июля 2019 года стал проректором по экономической деятельности и развитию имущественного комплекса Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы.

Фазлыев Аскар Асхатович — политолог, кандидат социологических наук. Родился 18 января 1972 года. Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет в 1994 году по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств» (квалификация – инженер-электромеханик), Башкирскую академию госслужбы и управления при президенте Республики Башкортостан ― по антикризисному управлению и юриспруденции, прошел подготовку в Научно-методическом центре при Министерстве топлива и энергетики Российской Федерации. Защитил кандидатскую диссертацию по проблемам информационного обеспечения управленческого процесса.

В 2012-2014 гг. ― начальник информационно-аналитического управления администрации г. Уфы.

С 2014 г. ― генеральный директор Муниципального унитарного предприятия «Управление электротранспорта городского округа город Уфа».