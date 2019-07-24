В Уфе планируется осушить озеро Кашкадан для последующего углубления
В Уфе планируется осушить озеро Кашкадан для последующего углубления Фото: goru.travel
УФА, 24 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Озеро Кашкадан в Уфе планируется осушить, а потом углубить, сообщил на встрече с редакторами СМИ врио Главы Башкирии Радий Хабиров.
«Озеро осушат, чтобы впоследствии его углубить», — цитирует его слова Ufa1.ru.По словам Радия Хабирова, в перспективе планируется сделать на озере Кашкадан круглогодичное место для прогулок, зимой устроить большой каток.
В настоящее время власти ждут заключения экологов. Изначально планировалось начать работы в июле.
Ожидается, что после завершения всех работ утки, которые гнездятся на Кашкадане, вернутся на свое прежнее место обитания.