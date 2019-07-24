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24 июля Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе планируется осушить озеро Кашкадан для последующего углубления

ОБЩЕСТВО
Фото: goru.travel

В Уфе планируется осушить озеро Кашкадан для последующего углубления Фото: goru.travel

УФА, 24 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Озеро Кашкадан в Уфе планируется осушить, а потом углубить, сообщил на встрече с редакторами СМИ врио Главы Башкирии Радий Хабиров.

«Озеро осушат, чтобы впоследствии его углубить», — цитирует его слова Ufa1.ru﻿.
По словам Радия Хабирова, в перспективе планируется сделать на озере Кашкадан круглогодичное место для прогулок, зимой устроить большой каток.

В настоящее время власти ждут заключения экологов. Изначально планировалось начать работы в июле.

Ожидается, что после завершения всех работ утки, которые гнездятся на Кашкадане, вернутся на свое прежнее место обитания.

Теги: озеро Кашкадан, Радий Хабиров
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