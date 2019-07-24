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На федеральном телеканале расскажут о конном спорте республики и турнире «Терра Башкирия»

ОБЩЕСТВО

УФА, 24 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

На федеральном телеканале «Конный Мир» расскажут о конном спорте Башкортостана, деятельности ипподрома «Акбузат» и турнире «Терра Башкирия». Участниками передачи стали директор Центра компетенций по коневодству и конному спорту РБ Дамир Исеев и его заместитель Руслан Насыров.

«Идея турнира «Терра Башкирия» была в том, чтобы все 54 муниципальных района республики имели возможность в Уфе, на центральном ипподроме «Акбузат», участвовать в мероприятиях, связанных со скачками и бегами. В республике есть традиции конного спорта, хорошая школа, авторитетные жокеи и наездники. Хотелось расширить этот круг, чтобы и любители могли оказаться на республиканском ипподроме и участвовать в скачках», — отметил Дамир Исеев.

Спикер подчеркнул, что конная индустрия республики ощущает большую поддержку врио главы региона Радия Хабирова. «Лошади, кони — это традиция, которая уходит вглубь истории. Это прекрасно понимает руководство республики», — говорит Дамир Исеев.

Участники передачи рассказали, что интерес к турниру у жителей республики огромный, представители разных районов активно болеют за своих участников.

«Упор делается на социальную значимость проекта. Задача состоится в том, чтобы не просто сделать шоу, а привлечь как можно больше молодежи и детей. Мы надеемся, что это даст импульс не только развитию конной индустрии, но и агропромышленного комплекса Башкортостана в целом», — подчеркнул Дамир Исеев.

Напомним, восьмой этап турнира «Терра Башкирия» состоится 28 июля на ипподроме «Акбузат», вход свободный.

Передача «Эхо конного мира» выйдет в эфир 26 июля в 21.00 и 28 июля в 19.35.

Теги: конный спорт
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