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Площадь лесных пожаров в Башкирии превысила 1858 га

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Площадь лесных пожаров в Башкирии превысила 1858 га Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

С начала пожароопасного сезона-2019 в Башкирии произошло 146 лесных пожаров, общая площадь которых превысила 1858 га, сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

Накануне на территории республики зарегистрирован один природный пожар. От его огня пострадало 3 га леса. В настоящее время действующих лесных пожаров в Башкирии нет, констатировали спасатели.

Сегодня в районах республики прогнозируются третий, местами второй, четвертый и пятый классы пожароопасности.

Высокий – четвертый класс пожарной опасности прогнозируется в Зилаирском и Федоровском районах .

Чрезвычайный, пятый класс пожароопасности по-прежнему сохраняется в Хайбуллинском районе.

Напомним, во время установления четвертого класса пожарной опасности лесные пожары возникают даже от незначительных источников огня, быстро распространяются и создают дополнительные мелкие очаги.

При пятом классе пожарной опасности природные пожары возникают от любого источника открытого огня. Горение происходит интенсивно и огонь быстро распространяется.

Теги: лесные пожары
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