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Уфа   °

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Бывшему вице-премьеру Башкирии Евгению Гурьеву продлили домашний арест до 20 сентября

ОБЩЕСТВО
Фото: idelreal.org

Бывшему вице-премьеру Башкирии Евгению Гурьеву продлили домашний арест до 20 сентября Фото: idelreal.org

УФА, 24 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Советский районный суд Уфы продлил домашний арест бывшему вице-премьеру Башкирии Евгению Гурьеву на время следствия по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Он останется под арестом до 20 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

Меру пресечения в отношении Евгения Гурьева продлили на два месяца, всего до пяти месяцев 20 суток.

Следственные органы возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), обвинение по нему было предъявлено Гурьеву, который в 2014-2016 годах являлся министром земельных и имущественных отношений Башкирии, а с 2016 года по 2018 год также был вице-премьером региона.

По данным следствия, в ноябре 2015 года Гурьев, превышая свои полномочия, в обход закона о конкурсных процедурах организовал продажу ООО «Группа компаний СУ-10» двух земельных участков в Уфе общей площадью более 17 тысяч квадратных метров. При этом их стоимость была занижена вполовину от кадастровой. На тот момент право распоряжаться этими участками у ведомства отсутствовало. В результате бюджет Башкирии недополучил около 27 млн рублей дохода от реализации госимущества.

Теги: домашний арест
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