УФА, 23 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе на два месяца перекроют движение по улице Сипайловской. Как сообщили в мэрии, с 24 июля будет ограничено движение автотранспорта по четной стороне проезжей части дороги по улице Сипайловской на участке от улицы М. Жукова до улицы Б. Бикбая в направлении Уфимского Шоссе.

Работы по по ремонту дорожного полотна проводятся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В процессе производства работ будет выполнено фрезерование покрытия, устройство выравнивающего и верхнего слоя асфальтового покрытия, замена бортовых камней, устройство технической полосы, установка пешеходных и барьерных ограждений, устройство дорожной разметки из термопластика.

Срок завершения работ в соответствии с календарным графиком – 20 сентября 2019 года.

Администрация г. Уфы обращается к горожанам и гостям города с просьбой отнестись с пониманием к вводимым ограничениям движения, приносит извинения за возможные неудобства и рекомендует заранее планировать маршрут своего движения.