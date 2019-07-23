Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.97 ↑

EUR 70.65 ↑

23 июля Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе на два месяца перекроют движение по улице Сипайловской

ОБЩЕСТВО

УФА, 23 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе на два месяца перекроют движение по улице Сипайловской. Как сообщили в мэрии, с 24 июля будет ограничено движение автотранспорта по четной стороне проезжей части дороги по улице Сипайловской на участке от улицы М. Жукова до улицы Б. Бикбая в направлении Уфимского Шоссе.

Работы по по ремонту дорожного полотна проводятся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В процессе производства работ будет выполнено фрезерование покрытия, устройство выравнивающего и верхнего слоя асфальтового покрытия, замена бортовых камней, устройство технической полосы, установка пешеходных и барьерных ограждений, устройство дорожной разметки из термопластика.

Срок завершения работ в соответствии с календарным графиком – 20 сентября 2019 года.

Администрация г. Уфы обращается к горожанам и гостям города с просьбой отнестись с пониманием к вводимым ограничениям движения, приносит извинения за возможные неудобства и рекомендует заранее планировать маршрут своего движения.

Теги: перекрытие дорог
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Под Уфой из-за укуса ядовитого паука двое мужчин попали в больницу
Двое мужчин обратились за помощью медиков после укуса ядовитых пауков. Уфимцев доставили в инфекционную больницу, где поставили капельницы и сделали укол
Муж Луизы Хайруллиной оговорил себя под давлением адвоката и правозащитника — версия
Супругу Луизы Хайруллиной из Салавата суд продлил домашний арест до 10 сентября 2019 года. После заседания Марат Хайруллин сделал заявление для журналист
Шесть человек, пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии, выписаны из больницы
Шесть человек, пострадавших в ДТП с перевернувшимся автобусом в Башкирии, выписаны из больницы Набережных Челнов. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со с
В Башкирии нашли подростка, пропавшего без вести три недели назад
В Башкирии нашли 13-летнего подростка, пропавшего без вести три недели назад. Он ушел из дома 30 июня 2019 года и не вернулся. 6 июля его мать - жительни
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть